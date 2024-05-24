В Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

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Краснодарский край

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  • © Фото Joanne Francis, unsplash.com
    © Фото Joanne Francis, unsplash.com

«Ростелеком» дооснастил автоматизированную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях (РАСЦО) в Краснодарском крае

Во всех 44 муниципальных образованиях региона оператор установил более 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.

РАСЦО должна оперативно оповещать население о вероятности катастроф и нештатных ситуаций природного или техногенного характера через громкоговорители и сирены. При возникновении угрозы система подает сигнал тревоги от Единой дежурно-диспетчерской службы на громкоговорители. Проект реализовали по заказу Управления по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне Краснодарского края.

«В подключенных к РАСЦО в 2023 году муниципальных образованиях мы дооснастили и установили оборудование для информационной безопасности, а также организовали защищенные каналы закрытого контура. Эта модернизация обеспечила эффективность системы, что особенно актуально сегодня, когда нашим согражданам необходима повышенная безопасность», —  рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

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В 2023 году провайдер установил 349 точек оповещения РАСЦО с сиренно-речевыми установками в 10 районах Краснодарского края: Курганинском, Ленинградском, Белоглинском, Кущевском, Выселковском, Красноармейском и Тимашевском, Староминском, Усть-Лабинском и Новопокровском.

«Сложно переоценить значение РАСЦО для Краснодарского края, где плотность населения высокая, а рельеф, климат и географическое положение могут обусловить возникновение пожаров, наводнений или воздушных угроз. Благодаря модернизации система обеспечит нам максимально оперативное взаимодействие всех экстренных служб и оповещение граждан в случае чрезвычайных ситуаций», — отметил директор Управления по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне Краснодарского края Дмитрий Коваленко.

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«Ростелеком» внедряет автоматизированные системы оповещения населения во всех регионах России. Узнать больше об инфраструктурном партнерстве «Ростелекома» с государством и бизнесом можно на официальном сайте компании.

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Безопасность Наводнения Пожароопасность Пожары Ростелеком Штормовые предупреждения

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