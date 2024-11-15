В Краснодарском крае домофоны научат оповещать о чрезвычайных ситуациях

15 ноября телеграм-канал Министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщил , что на Кубани планируют протестировать подключение домофонов к системе оповещения. Это должно позволить более оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях и угрозах.

На совещании в министерстве обсудили реализацию пилотного проекта. В качестве площадок для тестирования технологии выбрали две многоэтажки в Краснодаре, оснащенные аналоговыми и цифровыми типами домофонами.

Проект хотят запустить в этом году.

Напомним, что в начале октября жители Краснодара пожаловались, что не услышали учебную сирену.