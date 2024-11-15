В Краснодарском крае домофоны научат оповещать о чрезвычайных ситуациях

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти планируют протестировать новую систему оповещения населения планируют в многоэтажках Кубани

15 ноября телеграм-канал Министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщил, что на Кубани планируют протестировать подключение домофонов к системе оповещения.

Это должно позволить более оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях и угрозах.

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На совещании в министерстве обсудили реализацию пилотного проекта. В качестве площадок для тестирования технологии выбрали две многоэтажки в Краснодаре, оснащенные аналоговыми и цифровыми типами домофонами.

Проект хотят запустить в этом году.

Напомним, что в начале октября жители Краснодара пожаловались, что не услышали учебную сирену.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют отремонтировать 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей, а на Кубани — построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей.

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