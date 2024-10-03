Жители Краснодара пожаловались, что не услышали учебную сирену

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Во многих районах Краснодара жители не слышали систему оповещения

Предыстория. 2 октября в Краснодарском крае проверили системы оповещения. Электросирены запустили в 10:40 и 10:50.

В тот же день под постом МЦУ Краснодара в телеграме стали появляться жалобы жителей краевой столицы. Люди пишут, что не слышали сирены.

Вот некоторые комментарии:

  • «Если бы муж не позвонил, я бы и не знала. Ставропольская, 157 — вообще не слышно».
  • «А почему в районах новостроек эту электросирену не слышно?!? Как быть с оповещением населения на улицах Воробьёва, Кобзаря, Сапрунова, Мирошниченко, 75-летия Победы?»
  • «Вообще не слышно. Если бы муж не сказал, не знала бы. ЖК «Дыхание».
  • «Проезд Дальний, 3 — плохо слышно. Как будто в ушах жужжало».
  • «На Петра Метальникова не слышно практически. С закрытым окном не слышно вообще, на балконе можно услышать, только открыв окно».
  • «В центре, если бы окна не открыли, не услышали бы. Возле драмтеатра. По радио — ничего».
  • «Зиповская — не слышно. Только с открытым окном». 
  • «В районе парка «Краснодар», 40-летия Победы ничего не было слышно!»
  • «На «Авроре» услышала, просто случайно открыв окно, и то звук где-то очень далеко. Шум машин всё заглушил. Включила, как говорят, «Первый канал» на эфирной антенне, там шла обычная передача».
  • «Разве была? С открытыми окнами на Гидрострое не было слышно».

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Другие пользователи написали, что в их районах систему оповещения было хорошо слышно. Например, в центре, Молодежном микрорайоне, на улице Карякина.

Позже пресс-служба МЦУ Краснодара сообщила, что к 2026 году систему оповещения ждет реконструкция. После этого охват оповещения покроет весь город.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей.

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