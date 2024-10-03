Жители Краснодара пожаловались, что не услышали учебную сирену

В тот же день под постом МЦУ Краснодара в телеграме стали появляться жалобы жителей краевой столицы. Люди пишут, что не слышали сирены.

Предыстория. 2 октября в Краснодарском крае проверили системы оповещения. Электросирены запустили в 10:40 и 10:50.

Другие пользователи написали, что в их районах систему оповещения было хорошо слышно. Например, в центре, Молодежном микрорайоне, на улице Карякина.

Позже пресс-служба МЦУ Краснодара сообщила, что к 2026 году систему оповещения ждет реконструкция. После этого охват оповещения покроет весь город.