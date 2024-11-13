С начала года жители Адыгеи потратили по виртуальным «Пушкинским картам» 21 млн рублей
В Доме Правительства Адыгеи обсудили развитие культурной жизни в республике. Мероприятие провел глава региона Мурат Кумпилов
На встрече собрались региональные представители правительства, министерства культуры, творческих союзов, концертных и театральных объединений, библиотек, музеев, детских школ искусств.
В мероприятии поучаствовали:
- зампред Кабинета министров Адыгеи Виктор Орлов, министр культуры Юрий Аутлев и представители Госсовета-Хасэ;
- региональные представители Союзов художников, фотохудожников и театральных деятелей РФ;
- представители республиканских Концертного и Театрального объединений, Союза кинематографистов РФ, Картинной галереи, библиотеки и книжного издательства;
- представители института искусств АГУ, Адыгейского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова, АРИГИ им. Т.М. Керашева, АНО «Дом Шварца»;
- руководители районных управлений культуры, творческих коллективов и детских школ искусств.
Глава республики рассказал, что за последние 5 лет в Адыгее построили 10 домов культуры и еще 50 — отремонтировали, обновили 10 детских школ искусств, создали 16 модельных библиотек и 2 школы креативных индустрий, оснастили 28 ДК и 8 музеев. В хуторе Гавердовском завершают строительство Центра культурного развития, а в Майкопе — реновацию концертного зала «Нальмэс», в планах — капремонт еще 4 ДК. Началось строительство культурно-образовательного центра в селе Красногвардейском. До конца года новое оборудование получат 4 театра, 15 ДК и 2 музея.
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«В республике обновили большинство учреждений культуры. Все они активно работают, и, что важно, растет их посещаемость. Это подтверждает и рост числа участников программы «Пушкинская карта»: сегодня в Адыгее выдали более 30 600 виртуальных карт. За 10 месяцев 2024 года по программе продали 58,5 тыс. билетов на сумму более 21,2 млн рублей», — сказал Мурат Кумпилов.
«Пушкинская карта» — банковская карта номиналом 5 тыс. рублей для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Средства на счёт зачисляет государство один раз в год. Держатель может потратить их на посещение театров, музеев, концертов, выставок, спектаклей и других культурных событий. Проект заработал в России с 1 сентября 2021 года.
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Мурат Кумпилов поблагодарил руководство ООО «Картонтара» (SFT Group) и ООО «Питейный дом» за постоянную поддержку театрального и концертного объединений республики. Он подчеркнул, что главный вклад в развитие отрасли вносят работники культуры: театральные, хореографические и музыкальные коллективы расширяют репертуар и используют новые формы и темы, что важно для сохранения культурного наследия Адыгеи и межкультурного диалога.
Кумпилов подчернул важность внедрения новых инструментов поддержки в сфере культуры, например стартующей в 2025 году госпрограммы «Земский работник культуры» и программы по сохранению объектов культурного наследия.
Затем участники собрания обсудили кадровую работу, повышение квалификации, репертуарную политику, мероприятия, гранты, новые проекты и сотрудничество.