Как английский художник стал живописцем истории адыгов. Путешествие Уильяма Симпсона по Черноморскому побережью

К изображению черкесских костюмов и быта художник вернется еще раз спустя много лет после посещения Черкесии. Так, замечательный акварельный рисунок «Черкесы на реке Субаши» выполнен им по раннему эскизу 20 лет спустя после путешествия, в 1876 году для книги Picturesque People: Being Groups from all Quarters of the Globe («Колоритные люди — представители всех частей света»). Он был нарисован на основе карандашного эскиза.