Как английский художник стал живописцем истории адыгов. Путешествие Уильяма Симпсона по Черноморскому побережью

Во время Крымской войны на Кавказе некоторое время провел английский художник, чьи записи и зарисовки военного и мирного быта адыгов Черноморского побережья позже стали одним из самых ценных источников информации о том периоде.

Осенью 1855 года к берегам Анапы прибыл английский корабль Highflyer. Первой с трапа сошла группа черкесов (адыгов). Вслед за ними шли англичане в сопровождении плотного коренастого мужчины в турецкой феске, который внимательно оглядывал окрестности разрушенного форта. Позже мы увидим его наблюдения отраженными в прекрасных рисунках, на которых обстановка того времени зафиксирована в мельчайших деталях. Автор запечатлел и яркий быт черкесов (адыгов), детали их одежды и вооружения. Художником оказался англичанин Уильям Симпсон, известный также как Уильям Крымский за свои рисунки и книги. Его перу принадлежат очень подробные батальные и пейзажные рисунки, литографии, эскизы, посвященные событиям Крымской войны 1853–1856 годов. На них изображены не только военные действия, но и будни английской армии, отдельные зарисовки природных и архитектурных достопримечательностей Крыма. В новом материале об истории адыгов (черкесов) Виталий Штыбин рассказывает о путешествии Уильяма Симпсона по Черкесии и созданных им в этот период рисунках и эскизах.

Той осенью Симпсон сопровождал бывшего военного министра Англии Генри Пелэм-Клинтона, пятого герцога Ньюкасла в его поездке в Черкесию (Черноморское побережье Краснодарского края). До того, в январе 1855 года, они уже совершили поездку по Черному морю и Крыму с целью изучить состояние армии, характер местности и положение дел вдоль берегов Черкесии. Путешествие оказалось очень интересным для художника, его привлекало и то, что он стал одним из немногочисленных англичан, увидевших этот регион своими глазами. Симпсон был проводником герцога в Крыму, показывал ему поля сражений, так как сам практически с первых дней участвовал в боевых действиях. Коренастый мужчина в турецкой феске, который их сопровождал, слуга герцога Лукка, служил переводчиком. Также в их группе были писатель Лоренс Олифант и морской художник Освальд Брайерли.

Историческая справка

В 1855 году Крымская (Восточная) война была в самом разгаре. Объединенный флот европейских держав осадил Севастополь, многочисленные крепости на черноморском берегу Кавказа оказались под угрозой уничтожения. Солдат с семьями отправили к Новороссийску, Анапе или вглубь Грузии. Позже Новороссийск и Анапа также были оставлены. Солдат и поселенцев эвакуировали за реку Кубань. Руины укреплений тут же заняли местные черкесы, лояльные войскам союзников, а в Туапсе и Анапе высадились турецкие войска, входившие в антироссийскую коалицию.

После высадки в Анапе 3 октября Симпсон какое-то время бродил по разрушенной крепости, стараясь зарисовать ее подробный план. Это намерение он воплотить в жизнь не успел, в эскизах остались лишь зарисовки стен и одного квартала крепости. Наиболее интересными в этой серии являются эскизы панорамы Анапы, где в том числе видна церковь, которая была переделана из мечети после захвата Анапы русскими войсками в 1829 году. Около каких-то разрушенных стен видны турецкие солдаты, один из которых делает намаз.

В сопровождении большой группы черкесов (адыгов) отряд англичан отправился к реке Кубани. На одном из рисунков Симпсона нашло отражение выступление герцога Ньюкасла перед группой черкесов (адыгов) на возвышенном плато недалеко от современной станицы Варениковской. На другом — подготовка к нападению на русский форт. Симпсон подробно описал поразившие его обычаи и поведение черкесов (адыгов) в бою и после него. Особенно его впечатлила стоическая сдержанность черкеса, которому ржавым ножом вырезали пулю из раны, а он в это время улыбался. Черкесы (адыги) поведали Симпсону, что за слезы и стоны этого мужчину переодели бы в женское платье и презирали до конца жизни.

Следующей остановкой отряда был Новороссийский форт, неподалеку от которого англичане приняли участие в черкесских поминальных обрядах. Здесь Симпсон также делает зарисовки разрушенного городка на западном берегу Цемесской бухты, изображает руины улиц, церковь внутри города. Здесь произошла большая встреча с черкесской делегацией, отраженная на рисунке Симпсона «Визит черкесских (адыгских) вождей на корабль Highflyer».

После посещения Геленджикского форта отряд в сопровождении черкесов отправляется в длительное путешествие по суше. На одном из рисунков Симпсон успел в подробностях нарисовать Геленджикскую бухту. В изображении руин форта видны мельчайшие детали строений. Заслуга Симпсона еще и в том, что свои рисунки, большая часть которых сохранилась лишь в формате карандашных эскизов, он сопровождал достаточно подробными записями. В своих записках Симпсон подробно описывает в том числе кунацкую (хачещ, гостевой дом) и обычаи гостеприимства у черкесов, приводя интересную поговорку о трех великих добродетелях: «острый меч, сладкий язык и сорок блюд». Первая из этих добродетелей — символ храбрости, вторая — красноречия, а третья — гостеприимства. Рисунок «Лагерь в Черкесии» отражает внутреннее убранство черкесской кунацкой. На нем изображена внутренняя часть традиционного черкесского дома. На переднем плане — посуда и трехногие столики анэ. Герцог Ньюкасл занимает почетное место напротив очага. Большое внимание Симпсон уделял изображениям одежды черкесов, особо указывая: «Мои эскизы были сделаны больше для изображения костюмов, чем портретов».

Дальнейший путь отряда продолжился на восток. В эскизах видны подробные детали разрушенного форта Туапсе, после чего отряд переместился в долину реки Псезуапсе, на место нынешнего поселка Лазаревское. Рисунок этой местности, названный «Черкесы у форта Вайя» (8 октября 1855 года) представляет особый интерес. Это единственное живописное изображение Лазаревского форта, созданное с почти фотографической точностью. По рельефу местности можно и сейчас точно определить место, откуда художник вел зарисовку. Симпсон уделяет большое внимание одежде черкесов, архитектуре форта и окружающему пейзажу. Стоящий впереди молодой человек в синей черкеске, возможно, Лукка — переводчик герцога. В Вайе герцог по его просьбе взял на борт наиба — священника, пророка и принца среди черкесов вместе с сотней последователей. Наиб недавно участвовал в нескольких сражениях с русскими. Возможно, здесь речь идет о Магомед-Амине, наибе имама Шамиля в Черкесии.

К изображению черкесских костюмов и быта художник вернется еще раз спустя много лет после посещения Черкесии. Так, замечательный акварельный рисунок «Черкесы на реке Субаши» выполнен им по раннему эскизу 20 лет спустя после путешествия, в 1876 году для книги Picturesque People: Being Groups from all Quarters of the Globe («Колоритные люди — представители всех частей света»). Он был нарисован на основе карандашного эскиза.

Путь на восток добавил еще несколько колоритных рисунков и эскизов из быта черкесов (адыгов). Так, в долине Уордане [Вардане, сейчас район Лазаревского района Сочи — Юга.ру] Симпсон нарисовал красочную картину, на которой видно владение черкесской (адыгской) семьи в горной долине. В том же районе создан второй яркий рисунок с изображением двух женщин, матери и дочери, в традиционной одежде на фоне дома и хозяйственных построек.

Как большую удачу Симпсон описывает то, что ему удалось на мысе Адлер сделать с натуры эскиз древнего обряда похищения невесты. Правда, старший мужчина из свадебного поезда очень неодобрительно отнесся к его попыткам рисования, так как молодые увлеклись и задержали процессию. В Адлере он создал незаконченный эскиз черкесского владения и набросок портрета супруги хозяина дома, в котором они гостили. Его перу принадлежат самые подробные описания жилых построек коренного населения Большого Сочи в XIX веке. Уильям Симпсон создал и первые изображения сочинских дольменов из долины реки Шахе, выполненные с большой точностью. Еще в XIX веке его рисунки кавказских дольменов широко использовались западноевропейскими исследователями мегалитов.

Уильям Симпсон провел на Черноморском побережье почти месяц, после чего отправился далее в Абхазию и Грузию и вернулся в Крым. Его рисунки часто используются для изучения событий Крымской войны, но, к сожалению, пока очень редко в российском кавказоведении. Причина тому — отсутствие до недавнего времени перевода его записок на русский язык.