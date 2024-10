Казалось бы, что если уж и не радоваться, то злиться тоже не на что — еще один позитивный повод вспомнить о нашей культуре, проговорить важные вопросы. Возможно, такой была изначальная задумка. Но невозможно десятилетиями давить все низовые инициативы, запрещать траурные шествия, преследовать активистов, агитировать за то, чтобы люди не записывались черкесами на всероссийской переписи, а потом выдать праздник с барского плеча.

Именно поэтому многие адыги возмущаются: нам не нужен День адыгов. Мы адыги каждый день, а не только в тот, который вы нам разрешили. Если бы гражданская культура черкесов и других народов, их экологическая система и способы культурного самовыражения периодически и системно не подавлялись, то наши люди порадовались бы еще одному празднику».

Про подавление низовых инициатив и другие репрессивные меры в отношении адыгов пишет исследовательница Елена Ищенко в статье «Memory Politics in Russia: Why Battles Over Remembering the Past Are Struggles For the Future», опубликованной журналом «Berliner Gazette»:

«Строительство объектов для Олимпиады 2014 года нанесло серьезный ущерб нескольким важным местам, посвященным коренным черкесским (адыгским) народам, в частности, Красной Поляне, или Кбааду на адыгском языке. В 1864 году, в конце более чем столетней русско-черкесской войны, здесь погибло множество адыгов, когда российская армия отметила свою финальную победу над Черкесией, за которой последовала этническая чистка. В 2020 году в республиках Северного Кавказа, где проживает коренное адыгское население, традиционное траурное шествие в День памяти жертв геноцида черкесов было отменено из-за ограничений по COVID-19, которые позже были сняты, но запрет до сих пор остается в силе».

Речи же политиков, обращенные к адыгам в их официальный праздник, игнорируют эту часть истории. Так, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков утверждает, что «адыги в единой семье народов нашей многонациональной России имеют все возможности для прогрессивного развития, сохранения и приумножения своих самобытных традиций».