В конце сентября Кабардино-Балкария в десятый раз отметила День адыгов. Власти позиционируют его как символ единства, однако среди местных жителей праздник вызывает неоднозначную реакцию. По просьбе Юга.ру Варвара Анисимова изучила этот вопрос и поговорила с исследователями и представителями кабардинской общественности.

Власти КБР: День адыгов — символ единства и солидарности 20 сентября в Кабардино-Балкарской республике в десятый раз отмечался День адыгов (черкесов). По заявлениям региональных властей, инициатива создания праздника исходила от ряда общественных организаций. В ответ на «многочисленные обращения граждан Кабардино-Балкарской республики» 12 августа 2014 года глава региона Юрий Коков издал указ, официально объявляющий 20 сентября Днем адыгов. Выбор даты связали с окончанием сельскохозяйственного сезона у адыгов. 20 сентября завершался сбор проса и начиналась уборка кукурузы. Этот день, называемый на кабардинском «Тхъэлъэlу», сопровождался подношениями божествам, покровительствующим земледелию. В официальных медиа республики День адыгов позиционируется как символ национального единства и солидарности. Подчеркивается его роль в сохранении культурных ценностей и укреплении межнациональных отношений. Согласно концепции праздника, ежегодные торжества начинаются с шествия по улицам Кабардино-Балкарской Республики, за которым следует насыщенная культурная программа. Она включает фестивали адыгской музыки и танца, выставки традиционного искусства, ремесел и национальной одежды, исторические реконструкции. Также проводятся соревнования по популярным у адыгов видам спорта, таким как скачки и борьба. Арсен Каноков, представитель исполнительной власти КБР и президент Адыгской международной академии наук, в личном телеграм-канале поздравил подписчиков так:



«Мы — часть большого Российского государства и живем, как полноправные члены дружной многонациональной семьи, пользуясь всеми благами и возможностями, которые Россия предоставляет своим гражданам. Мы устремлены в будущее, вперед, нацелены созидать и строить, воспитывать молодое поколение, прививая лучшие общечеловеческие нравственные ценности, давая лучшее образование, жить, гармонично вписываясь в любое общество, утверждая принципы дружелюбия, взаимоуважения и согласия со всеми, кто живет рядом с нами».

Тематические мероприятия, приуроченные ко Дню адыгов, проводились по всей Кабардино-Балкарии. Например, в КБГУ прошел концерт ансамбля «Кафа», работали выставочные зоны, знакомящие с адыгской культурой: народными музыкальными инструментами, историческими книгами и предметами декоративно-прикладного искусства. В рамках реконструкции культурных традиций был воссоздан старинный обряд «Подвешивание красного сыра». Временно исполняющий обязанности ректора КБГУ Юрий Альтудов в своей речи подчеркнул важность праздника для сохранения и развития культурного наследия, пожелав всем благополучия и процветания. Однако отношение к празднику среди местных жителей заметно отличается от того, что транслируется в государственных медиа.

"Дом адыга" в Олимпийском парке Сочи © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

«Мы адыги каждый день: зачем нам праздник с барского плеча?» Сооснователь этнографического лейбла Ored Recordings Булат Халилов рассказал Юга.ру, почему официальный праздник День адыгов не имеет особой роли в черкесском обществе:



«Он [День адыгов] не важнее какого-нибудь «дня малосольного огурца» или «дня любителя крикета». И это вовсе не потому, что людей не интересует их культура, идентичность, социальные или политические вопросы. Проблема в том, что все такие официальные вертикальные директивы, спускаемые правительством сверху вниз, встречают либо полное неприятие, либо тотальный игнор. Потому что такие официальные праздники, которые люди не инициировали сами, — это всегда скучно, для галочки. А некоторые не доверяют власти настолько, что видят в таких начинаниях угрозу нашей культуре и идентичности.

«Человек, который слушает 40-минутный гул трансформаторной будки, сможет послушать и нартский эпос»: Интервью с Булатом Халиловым, автором проекта Global Zomia

Казалось бы, что если уж и не радоваться, то злиться тоже не на что — еще один позитивный повод вспомнить о нашей культуре, проговорить важные вопросы. Возможно, такой была изначальная задумка. Но невозможно десятилетиями давить все низовые инициативы, запрещать траурные шествия, преследовать активистов, агитировать за то, чтобы люди не записывались черкесами на всероссийской переписи, а потом выдать праздник с барского плеча. Именно поэтому многие адыги возмущаются: нам не нужен День адыгов. Мы адыги каждый день, а не только в тот, который вы нам разрешили. Если бы гражданская культура черкесов и других народов, их экологическая система и способы культурного самовыражения периодически и системно не подавлялись, то наши люди порадовались бы еще одному празднику». Про подавление низовых инициатив и другие репрессивные меры в отношении адыгов пишет исследовательница Елена Ищенко в статье «Memory Politics in Russia: Why Battles Over Remembering the Past Are Struggles For the Future», опубликованной журналом «Berliner Gazette»: «Строительство объектов для Олимпиады 2014 года нанесло серьезный ущерб нескольким важным местам, посвященным коренным черкесским (адыгским) народам, в частности, Красной Поляне, или Кбааду на адыгском языке. В 1864 году, в конце более чем столетней русско-черкесской войны, здесь погибло множество адыгов, когда российская армия отметила свою финальную победу над Черкесией, за которой последовала этническая чистка. В 2020 году в республиках Северного Кавказа, где проживает коренное адыгское население, традиционное траурное шествие в День памяти жертв геноцида черкесов было отменено из-за ограничений по COVID-19, которые позже были сняты, но запрет до сих пор остается в силе». Речи же политиков, обращенные к адыгам в их официальный праздник, игнорируют эту часть истории. Так, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков утверждает, что «адыги в единой семье народов нашей многонациональной России имеют все возможности для прогрессивного развития, сохранения и приумножения своих самобытных традиций».

Старейшины международных черкесских обществ в Туапсинском районе © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Замалчиваемое прошлое: репрессии и депортации кавказских народов В середине XIX века, в результате политики экспансии Российской Империи, черкесские народы, включая кабардинцев, адыгейцев и шапсугов, понесли значительные человеческие потери, оцениваемые от 800 тысяч до 1,5 миллиона жизней. Война сопровождалась систематическим уничтожением, голодом и принудительным переселением коренного населения с его исторических территорий, что привело к масштабным демографическим изменениям. В 1940-х годах некоторые группы черкесских народов столкнулись с насилием и репрессиями: сначала карачаевцы, а затем кабардинцы и балкарцы были насильственно выселены в Казахстан и Кыргызстан. В результате автономные Карачаевская и Кабардино-Балкарская области были упразднены. По мнению Елены Ищенко, День адыгов, учрежденный в год проведения зимних Олимпийских игр в Сочи, является попыткой контроля исторических нарративов. «Российское правительство разрешает только официально санкционированные формы памяти. Между тем, самоорганизованные проявления подавляются (хотя и не полностью устраняются) и становятся небезопасными из-за угрозы преследования. «Поскольку цель политики памяти — ориентировать представления об общем прошлом на одобрение текущей политики, режим может стремиться осуществлять как можно больший контроль над публичными выражениями коллективной памяти», — пишет исследователь Мариэль Вейермарс в своей книге «Политика памяти в современной России», — сообщает Ищенко в своей статье.

Русскоязычный кабардинский поэт Максим Хатов, рассказывая о Дне адыгов, выделяет две основные причины его проблематичности: «Во-первых, праздник проводится в первую очередь в границах республики Кабардино-Балкария, однако адыги или, как их часто называют, черкесы, составляют демографическое ядро нескольких республик Северного Кавказа (кроме КБР это, несомненно, Адыгея и Карачаево-Черкесия). Поэтому праздник ощущается неоднозначно. С одной стороны, государство показывает, что поддерживает национальную культуру. С другой, поддерживает оно ее исключительно в удобных для себя проявлениях, искусственно разделяя представителей адыгского (черкесского) этноса в угоду способствующему внешней управляемости административно-территориальному делению. Разумеется, тут Российская Федерация не делает чего-то нового, а просто продолжает развивать колониальную политику СССР, от которой в публичном поле старается сепарироваться. Во-вторых, — и это тоже следствие унаследованного от СССР разделения северокавказских республик по территориальному, а не этническому признаку, — проведение дня адыгов исключительно в границах Кабардино-Балкарии дополнительно ущемляет права второго по численности этноса республики. В отличие от урбанизировавшихся кабардинцев, балкарцы проживают преимущественно в сельской местности. И когда первых представляют не частью адыгского (черкесского) этноса, но титульным этносом смешанной по составу республики, вторые неизменно оказываются поражены в правах и не представлены даже в границах собственного региона».

Памятные мероприятия в честь окончания Кавказской войны в районе Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Мнения местных жителей: от критики до позиции властей Медиа «Адыгэ Хэку» проводило опрос, согласно которому 60% участников его не отмечают, а 12% утверждают, что не знают о существовании этого праздника. Представитель редакции «Адыгэ Хэку» рассказал Юга.ру о его личном восприятии праздника:

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