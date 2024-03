Разделяешь ли ты мнение о глубоком кризисе кавказских национальных культур в России? Что сегодня в них является подменой, а что еще сохранило остатки аутентичности? Нужно ли бороться с цензурой, учить детей в школах традиционным языкам и письменности, чтобы обеспечить выход к традиционному мировоззрению? Или каждая национальная культура должна развиваться среди многообразных современных мировых культур, и музыка, в этом смысле, должна быть общим историческим достоянием?

— Я не разделяю мнение о том, что есть подмена культуры и какая-то настоящая. Да, в самом начале проекта мы с Тимуром говорили о «настоящести», «архаичности», но это все наивные и в чем-то опасные конструкты. Нельзя сказать, что релизы Ored Recordings — это настоящая культура, а вот «Черные глаза» — подмена. Да, мы все еще ненавидим 99,9% кавказской эстрады, но это вопрос предпочтений, а не настоящести и культурности. И вообще, понятия «культура» и «искусства» — это не знак качества и какой-то одухотворенности.

Проблема в том, что одна форма культуры заслоняет собой все остальные. Вот это мы пытаемся изменить. Дать голос тому, что очень часто не слышно.

В России же кризис наступил не из-за поп-музыки на национальных языках и не из-за заниженных приор. Ужасная система образования на родных языках, игнорирование советов ученых и языковых активистов, преследования ученых и цензура — вот что мешает развитию культуры в первую очередь.

Посоветуй нашим читателям еще лейблы, похожие на Ored Recordings и Flee — то есть со схожей повесткой, которой чужда экзотизация и колониальные интенции.

— Death Is Not The End, From Here, Akuphone, Morphine Records, River Lea, Ideologic Organ, Antonovka Records, Shukai. Вообще много таких. Нельзя сказать, что ни у кого нет колониальных ноток (если сильно поскрести, то и у нас что-то такое найдется), но лейблы хорошие.

Что нового ожидать от вас в ближайшем будущем?

— Мы только переехали, поэтому пока сложно сказать. Следите за анонсами.