В Краснодаре на четыре дня закроют парковку возле подземного перехода на Красных Партизан

С 12 по 15 ноября в Краснодаре будет закрыта парковка возле больницы № 2 из-за строительства подземного перехода на улице Красных Партизан

11 ноября телеграм-канал Союза транспортников Кубани сообщил , что в Краснодаре временно закроют парковку возле больницы № 2. Автомобили не смогут там припарковаться с 6:00 12 ноября до 22:00 15 ноября .

Ограничения связаны с укладкой асфальта у строящегося подземного перехода на улице Красных Партизан.



Напомним, что переход Красных Партизан хотели возвести еще к декабрю 2022 года. Однако сроки сорвались, и благоустройство перенесли на март 2023 года. Объект должны были сдать до конца апреля 2023 года, но подрядчик снова не выполнил свои обязательства.

В декабре прошлого года власти заявили, что достраивать подземник начнут не раньше марта 2024 года. В итоге нового подрядчика выбрали лишь в конце апреля.

1 октября переход снова не сдали к указанному сроку. В паспорте объекта было указано, что работы завершат до конца сентября 2024 года. Однако 1 октября переход так и не открыли. Сроки вновь перенесли на 30 ноября.