В Анапе на озере Сукко покраснели кипарисы
Анапский фотограф запечатлел «красные» кипарисы на озере Сукко. Делимся кадрами красоты
6 ноября фотограф Вячеслав Ревун поделился с Юга.ру кадрами кипарисов на озере Сукко. Листья на деревьях окрасились в ярко-красный цвет.
Напомним, что озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. В середине XX века из Северной Америки сюда привезли 32 саженца болотных кипарисов и высадили здесь в качестве эксперимента. Сейчас их высота достигает 30 метров.
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На озере бывает много туристов, но непосредственно к кипарисам доступ ограничен — участок огорожен заборчиками. Такие меры приняло министерство природных ресурсов Кубани, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы.
Как писали Юга.ру, в мае 2024 года в Анапе открыли новую дорогу к Кипарисовому озеру.