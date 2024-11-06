В Анапе на озере Сукко покраснели кипарисы

Краснодарский край

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  • © Фото Вячеслава Ревуна
    © Фото Вячеслава Ревуна

Анапский фотограф запечатлел «красные» кипарисы на озере Сукко. Делимся кадрами красоты

6 ноября фотограф Вячеслав Ревун поделился с Юга.ру кадрами кипарисов на озере Сукко. Листья на деревьях окрасились в ярко-красный цвет.

  • © Фото Вячеслава Ревуна
    © Фото Вячеслава Ревуна
  • © Фото Вячеслава Ревуна
    © Фото Вячеслава Ревуна
  • © Фото Вячеслава Ревуна
    © Фото Вячеслава Ревуна

Напомним, что озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. В середине XX века из Северной Америки сюда привезли 32 саженца болотных кипарисов и высадили здесь в качестве эксперимента. Сейчас их высота достигает 30 метров.

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На озере бывает много туристов, но непосредственно к кипарисам доступ ограничен — участок огорожен заборчиками. Такие меры приняло министерство природных ресурсов Кубани, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы.

Как писали Юга.ру, в мае 2024 года в Анапе открыли новую дорогу к Кипарисовому озеру.

Анапа Ботаника Достопримечательности Курорты и туризм Растениеводство Фотография Экология

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