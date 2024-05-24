В Анапе заложат новую кипарисовую рощу

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала депутата ЗСК Алексея Аксенова https://t.me/aksenov_aleksei_a/3475
    © Скриншот из телеграм-канала депутата ЗСК Алексея Аксенова https://t.me/aksenov_aleksei_a/3475

Новую кипарисовую рощу благоустроят в Анапе. Там высадят саженцы болотных кипарисов с озера в Сукко

23 мая депутат ЗСК Алексей Аксенов сообщил, что в Анапе заложат новую кипарисовую рощу. Там высадят саженцы, которые в 2020 году из-за засухи пересадили с Кипарисового озера в питомник «Зеленстроя».

В Анапу — не только на море:

«Все сеянцы нам удалось сохранить. Наши сотрудники регулярно осуществляют уход за ними. За год саженцы вырастают на 25-30 см. Сейчас они достигают в высоту 100-120 см, и через два-три года их можно будет высаживать», — рассказал главный агроном «Зеленстроя» Андрей Коваленко. 

Место кипарисовой рощи определят совместно с жителями Анапы и управлением особо охраняемых природных территорий.

Как писали ранее Юга.ру, в Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево.

Анапа Парки Растениеводство Экология

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В Анапе заложат новую кипарисовую рощу
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