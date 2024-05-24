В Анапе заложат новую кипарисовую рощу
Новую кипарисовую рощу благоустроят в Анапе. Там высадят саженцы болотных кипарисов с озера в Сукко
23 мая депутат ЗСК Алексей Аксенов сообщил, что в Анапе заложат новую кипарисовую рощу. Там высадят саженцы, которые в 2020 году из-за засухи пересадили с Кипарисового озера в питомник «Зеленстроя».
В Анапу — не только на море:
«Все сеянцы нам удалось сохранить. Наши сотрудники регулярно осуществляют уход за ними. За год саженцы вырастают на 25-30 см. Сейчас они достигают в высоту 100-120 см, и через два-три года их можно будет высаживать», — рассказал главный агроном «Зеленстроя» Андрей Коваленко.
Место кипарисовой рощи определят совместно с жителями Анапы и управлением особо охраняемых природных территорий.
Как писали ранее Юга.ру, в Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево.