Новую кипарисовую рощу благоустроят в Анапе. Там высадят саженцы болотных кипарисов с озера в Сукко

23 мая депутат ЗСК Алексей Аксенов сообщил, что в Анапе заложат новую кипарисовую рощу. Там высадят саженцы, которые в 2020 году из-за засухи пересадили с Кипарисового озера в питомник «Зеленстроя».

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«Все сеянцы нам удалось сохранить. Наши сотрудники регулярно осуществляют уход за ними. За год саженцы вырастают на 25-30 см. Сейчас они достигают в высоту 100-120 см, и через два-три года их можно будет высаживать», — рассказал главный агроном «Зеленстроя» Андрей Коваленко. Место кипарисовой рощи определят совместно с жителями Анапы и управлением особо охраняемых природных территорий.