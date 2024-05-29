В Анапе открыли новую дорогу к Кипарисовому озеру
В Анапе открылась новая дорога, ведущая к популярной достопримечательности — искусственному озеру Сукко
28 мая мэрия Анапы заявила, что в поселке Сукко открыли дублер региональной автодороги. Теперь добраться до одной из главных достопримечательностей окрестностей — Кипарисового озера — можно гораздо быстрее.
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