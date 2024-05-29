В Анапе открыли новую дорогу к Кипарисовому озеру

В Анапе открылась новая дорога, ведущая к популярной достопримечательности — искусственному озеру Сукко

28 мая мэрия Анапы заявила, что в поселке Сукко открыли дублер региональной автодороги. Теперь добраться до одной из главных достопримечательностей окрестностей — Кипарисового озера — можно гораздо быстрее.

Читайте также:

Водителям нужно свернуть перед въездом в поселок с улицы Утришской на Строителей. Новый участок по улице Мирной позволил разгрузить Советскую и провести дорогу протяженностью 4,5 км прямо до парка «Долина Сукко».

Новая дорога к Кипарисовому озеру в Сукко © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»