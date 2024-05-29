В Анапе открыли новую дорогу к Кипарисовому озеру

Краснодарский край

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  • Озеро Сукко © Фото mikelaptev, freepik.com
    Озеро Сукко © Фото mikelaptev, freepik.com

В Анапе открылась новая дорога, ведущая к популярной достопримечательности — искусственному озеру Сукко

28 мая мэрия Анапы заявила, что в поселке Сукко открыли дублер региональной автодороги. Теперь добраться до одной из главных достопримечательностей окрестностей — Кипарисового озера — можно гораздо быстрее.

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  • Новая дорога к Кипарисовому озеру в Сукко © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»
    Новая дорога к Кипарисовому озеру в Сукко © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»

Как писали Юга.ру, новую кипарисовую рощу благоустроят в Анапе. Там высадят саженцы болотных кипарисов с озера в Сукко.

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