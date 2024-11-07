Средняя зарплата в Краснодарском крае достигла 79 660 рублей — аналитики

Эксперты Авито Работы поделились данными о количестве открытых вакансий и уровне безработицы в Краснодарском крае

Ситуация в регионе в целом соответствует общероссийской: крайне низкий уровень безработицы (2,4% по России, 2% в Краснодарском крае летом 2024 года) и большая потребность в рабочей силе (208 тыс. открытых вакансий в крае, из них 42 тыс. в Краснодаре) создают во многих сегментах «рынок соискателя». То есть работодатели конкурируют за кандидатов, предлагая лучшие условия, а не работники за место. Главным критерием при поиске работы для большинства по-прежнему остается уровень предлагаемой заработной платы. При этом, по словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, «зарплатная гонка снизилась, сегодня работодатели стремятся предложить и другие привлекательные условия, включая не только непосредственно условия труда, но и дополнительные преимущества, такие как возможность бесплатного обучения, медицинское страхование, детские сады для детей работников и так далее».

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Однако, хотя темп роста предлагаемых зарплат снизился по сравнению с 2023 годом, в 2024 году средняя зарплата при графике «полный день» выросла на 16%. В Краснодарском крае, по данным Авито Работы, она составляет 79 660 рублей. 208 тыс. открытых вакансий в Краснодарском крае;

31% соискателей из разных регионов РФ готовы переехать в Краснодар, Сочи, Краснодарский край;

57% опрошенных жителей Краснодарского края подрабатывали за последний год. 11,3% от всего числа вакансий в Краснодарском крае составляют предложения о работе в сфере строительства и ремонта, в 7,8% случаев ищут работников сферы складской логистики и в 5,2% — работников сферы логистики (водителей, курьеров и др.).

Положительным следствием низкого уровня безработицы можно назвать и то, что работодатели становятся более гибкими: это отражается как на предложениях разных вариантов графиков (не только полный день, но и частичная занятость, удаленная работа, возможность подработки), так и на готовности принимать на работу соискателей из разных возрастных групп. Так, только на Авито Работе сейчас есть 600 тыс. открытых вакансий, доступных для пенсионеров, и более 1 млн вакансий для студентов. Многие работодатели готовы брать соискателей без опыта и обучать прямо на производстве. Таких предложений за последний год стало в 3,2 раза больше. В то же время 55% опрошенных жителей Краснодарского края рассматривают возможность смены профессии и начала карьерного пути в новой для себя сфере.