Нейросеть Авито сгенерирует обобщенные отзывы об исполнителях услуг

Вся Россия

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Авито научил собственную большую языковую модель анализировать отзывы о мастерах и составлять на их основе короткую справку

У примерно 50% пользователей Авито Услуг в тестовом режиме заработал новый блок «Нейросеть собрала главное». В нем можно найти резюме всех отзывов о выбранном исполнителе.

Алгоритм анализирует мнения пользователей, находит совпадения и на их основе создает обобщенный отзыв из двух блоков: «Преимущества» и «Недостатки». Если об исполнителе есть информация только по одному, второй показывать не будут. 

Покупатели увидят информацию о самых востребованных качествах исполнителей услуг: скорость, аккуратность, отзывчивость, качество работы. 

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Пользователи могут самостоятельно проверить информацию от нейросети, изучив отзывы ниже. На этапе теста отзыв искусственного интеллекта можно оценить — это поможет сделать систему точнее и информативнее.

Основой для алгоритма стала большая языковая модель, обученная разработчиками Авито. Генеративные модели уже используют на платформе, в том числе, для помощи пользователям в создании описаний товаров в категории «Обувь, одежда, аксессуары». Для написания обобщенных отзывов команда AI-редакторов специально дообучала нейросеть на основании более 20 тысяч примеров. 

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«Наши исследования показывают, что в 95% случаев пользователи читают отзывы о продавце или исполнителе перед совершением покупок или заказом услуг в интернете. Они помогают ориентироваться в разнообразии выбора и принимать более качественные и взвешенные решения. Новый сервис сэкономит время на изучение профиля за счет использования машинного обучения. Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель», — рассказала директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Как писали Юга.ру, айтишники из Ростова-на-Дону создадут первое в России нейрокладбище за 30 млн рублей.

IT Авито Интернет сфера услуг Технологии Торговля

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