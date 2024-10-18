Мужчина 40 лет с ИП в торговле. Аналитики составили портрет малого предпринимателя на юге России

Аналитики описали среднестатистический портрет жителя юга России, начинающего своего дело

Исследование «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) показало, что 91% предпринимателей юга России и СКФО оформили ИП и только 9% — открыли ООО. Чаще всего ООО выбирали в Ингушетии (22%), а ИП — в Крыму и на Ставрополье (по 94%).

Почти 55% всех новых бизнесов запустили предприниматели в Южном федеральном округе и около 45% — в СКФО. По количеству лидируют Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, Дагестан и Северная Осетия-Алания. Самую высокую динамику роста показали Крым, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия. В каждом из них число предпринимателей выросло более чем в 2 раза.

Среднестатистический портрет начинающего южного предпринимателя выглядит так: мужчина 40 лет, зарегистрировавший ИП в сфере розничной торговли.

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О трендах в сфере предпринимательства на юге России рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников: В южных регионах России традиционно очень высокая предпринимательская активность. И это ещё раз подтвердило исследование. Если в среднем в России своё дело с начала года начали развивать на 21% чаще, то у нас — на 54%. В топ-5 быстрорастущих отраслей вошли бизнес в оптовой и розничной торговле, транспорте, производстве и реализации продуктов питания, строительстве и операциях с недвижимостью. На них за 9 месяцев этого года пришлись около двух третей от общего числа новых бизнесов. Причём около половины компаний открыли в Краснодарском крае и Ростовской области. Отмечу и растущий уже несколько лет подряд тренд на «омоложение» бизнеса: каждый шестой — до 25 лет. Быстрее всего их доля за год выросла на Кубани и в Адыгее, а также в Северной Осетии-Алании и Карачаево-Черкесии. Есть и противоположный тренд: в возрасте от 56 лет и старше регистрируют бизнес чаще всего в Калмыкии и в республиках Северного Кавказа».

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Женщин, запустивших свое дело стало на 2% меньше (42%), чем годом ранее. Доля мужчин достигла 58%, причем они регистрируют бизнес во всё более раннем возрасте. Среди предпринимателей до 35 лет две трети бизнесов принадлежат мужчинам, а в категории 56+, напротив, более половины — женщины. Самым «мужским» регионом остается Ингушетия (три из четырёх бизнесов), а самым активным среди женщин стала Кубань (46% в крае и более трети от всех зарегистрировавших бизнес на юге России).

Для подсчёта данных «Деловая среда» проанализировала более 136 тысяч ИП и ООО, запущенные с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году. Для исключения эффекта низкой базы рассмотрели регионы с количеством регистраций бизнеса свыше 2000.