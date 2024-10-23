В Краснодаре в 2024 году средние предлагаемые зарплаты в легкой промышленности выросли на 18% — аналитики

Специалисты Авито Работы проанализировали вакансии в сфере легкой промышленности в третьем квартале 2024 года

23 октября пресс-служба Авито Работы сообщила, что в 2024 году в Краснодаре средние предлагаемые зарплаты в легкой промышленности выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом число вакансий в легкой промышленности в третьем квартале 2024 года выросло на 38% год к году.



Также средний доход в отрасли за этот же период увеличился на 18% и достиг 63 920 рублей в месяц при полной занятости.

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По данным экспертов, значительнее всего за год — на 24% — выросли предлагаемые зарплаты швей. В третьем квартале 2024 года они достигли составили 65 072 рублей при полном рабочем дне.



На 23% выросла средняя предлагаемая зарплата обивщика — 82 529 рублей при полном рабочем дне. На третьем месте по динамике роста доходов новых сотрудников оказалась профессия портного. Работодатели стали предлагать кандидатам на 22% больше, чем год назад.

Специалисты рассчитали средние предложения из значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

Со стороны работодателей за последний год более востребованной стала профессия швеи (+42%). Также на 31% увеличился спрос на закройщика, а на обивщиков — на 29%.



«Сегодня мы наблюдаем активное развитие сектора легкой промышленности в России. За последние два года в стране появилось значительное количество отечественных брендов. Это создает дополнительный спрос на квалифицированных специалистов в условиях сложившегося дефицита кадров. Стоит отметить, что направление легкой промышленности вошло в топ-5 наиболее привлекательных для работы сфер производства по мнению россиян. Среди преимуществ трудоустройства в этом сегменте респонденты отмечали финансовую стабильность, нормированный рабочий график, четкий круг обязанностей и задач, различные бонусы и льготы для сотрудников, а также высокую зарплату», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.