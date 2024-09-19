Администрация Краснодара согласовала митинг против строительства храма в ЮМР. Но не там, где просили организаторы

«Ну что, уважаемые жители Юбилейного, чиновники администрации города нас послали… в сквер Кленовый учхоза Кубань. Хорошо, что не куда-то ещё», — написал депутат.

18 сентября глава фракции КПРФ в Гордуме Краснодара Александр Сафронов сообщил , что вместе с активистом Виталием Черкасовым подал уведомление в администрацию города на проведение 28 сентября митинга против строительства храма и любого капитального здания на набережной в ЮМР.

По его словам, на запрашиваемом месте на набережной будут проводить другое мероприятие и предложили горожанам митинговать на окраине города. Сафронов добавил, что считает такой ответ хамским неуважением к жителям и их мнению со стороны чиновников.

19 сентября портал Юга.ру связался с Александром Сафроновым, чтобы узнать, состоится ли митинг.

«В учхоз не пойдем. Мы считаем, что именно в Юбилейном имеем право проводить его. У нас есть план «Б», сегодня обнародуем его. Подадим еще несколько уведомлений на другие даты и будем добиваться, чтобы администрация согласовала. Мы — свободные люди и имеем право выразить свое мнение. Лично я уверен, что нам удастся провести митинг в Юбилейном», — заявил Сафронов.