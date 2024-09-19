Администрация Краснодара согласовала митинг против строительства храма в ЮМР. Но не там, где просили организаторы

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Панькова
    © Фото Кирилла Панькова

Депутат Александр Сафронов и активист Виталий Черкасов добились согласования митинга против строительства храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара

18 сентября глава фракции КПРФ в Гордуме Краснодара Александр Сафронов сообщил, что вместе с активистом Виталием Черкасовым подал уведомление в администрацию города на проведение 28 сентября митинга против строительства храма и любого капитального здания на набережной в ЮМР.

«Ну что, уважаемые жители Юбилейного, чиновники администрации города нас послали… в сквер Кленовый учхоза Кубань. Хорошо, что не куда-то ещё», — написал депутат.

Собор или зеленая зона?:

По его словам, на запрашиваемом месте на набережной будут проводить другое мероприятие и предложили горожанам митинговать на окраине города. Сафронов добавил, что считает такой ответ хамским неуважением к жителям и их мнению со стороны чиновников. 

19 сентября портал Юга.ру связался с Александром Сафроновым, чтобы узнать, состоится ли митинг.

«В учхоз не пойдем. Мы считаем, что именно в Юбилейном имеем право проводить его. У нас есть план «Б», сегодня обнародуем его. Подадим еще несколько уведомлений на другие даты и будем добиваться, чтобы администрация согласовала. Мы — свободные люди и имеем право выразить свое мнение. Лично я уверен, что нам удастся провести митинг в Юбилейном», — заявил Сафронов.

Как писали Юга.ру, до конца 2024 года власти собираются принять новый генплан. Юга.ру собрали всё, что о нём известно.

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