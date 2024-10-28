В Краснодаре прошли протесты против нового генплана
Краснодарцы массово выступают против принятия нового градостроительного документа
Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад.
Общественные обсуждения документа продлились всего неделю и вызвали волну протестов. Главными проблемами стали массовый перевод территорий из категории ИЖС (индивидуального жилищного строительства) в сельхозземли, сокращение зеленых зон, а также общая непроработанность проекта.
Так, жители станицы Елизаветинской потребовали не переводить экологически чистый район в промышленную зону, где планируют построить производственные объекты и отобрать 120 га земли. Активисты собрали 6,5 тыс. подписей против этого решения.
«Вы что, издеваетесь?»:
Жители Юбилейного микрорайона записали коллективное обращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с просьбой не застраивать зеленую зону капитальными строениями. Краснодарцы даже посадили дуб в надежде, что это поможет сохранить территорию от застройки. Напомним, единственный зеленый участок на Рождественской набережной хотят отдать под новый храм.
Новый генплан не устраивает и жителей краснодарских садоводческих товариществ. Они просят отправить проект на доработку.
Возмущение вызвала организация общественных слушаний. Людям не предоставили нужную информацию, а знакомиться с документами порой приходилось в абсолютно неподходящих местах — вплоть до автобусной остановки. В поселке Знаменском люди были вынуждены рассматривать генплан с помощью фонариков сотовых телефонов.
Жители столкнулись с трудностями и при отправке замечаний к генплану — были ограничения на количество символов в поле для ввода текста, требовалось приложить дополнительные документы.
Как писали Юга.ру, в хуторе Ленина под Краснодаром по просьбе жителей изменили статус земли в проекте нового генплана.