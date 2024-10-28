В Краснодаре прошли протесты против нового генплана

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад.

Общественные обсуждения документа продлились всего неделю и вызвали волну протестов. Главными проблемами стали массовый перевод территорий из категории ИЖС (индивидуального жилищного строительства) в сельхозземли, сокращение зеленых зон, а также общая непроработанность проекта.

Так, жители станицы Елизаветинской потребовали не переводить экологически чистый район в промышленную зону, где планируют построить производственные объекты и отобрать 120 га земли. Активисты собрали 6,5 тыс. подписей против этого решения.