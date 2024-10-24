В Краснодаре больше половины маршрутов общественного транспорта подняли стоимость проезда

Еще на 29 маршрутах Краснодара стоимость проезда увеличится до 55 рублей

24 октября администрация Краснодара сообщила, что стоимость проезда ещё на 29 городских маршрутах увеличится на 10 рублей — с 45 до 55.

С 29 октября платить больше придется в общественном транспорте №№ 1, 28, 42, 78. С 30 октября цены поднимут на маршрутах №№ 3, 7, 20, 131А, 141А, 161А, 189А, с 31 октября — в автобусах №№ 4, 36, 47, 65, 182А, 183А.