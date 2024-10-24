В Краснодаре больше половины маршрутов общественного транспорта подняли стоимость проезда
Еще на 29 маршрутах Краснодара стоимость проезда увеличится до 55 рублей
24 октября администрация Краснодара сообщила, что стоимость проезда ещё на 29 городских маршрутах увеличится на 10 рублей — с 45 до 55.
С 29 октября платить больше придется в общественном транспорте №№ 1, 28, 42, 78. С 30 октября цены поднимут на маршрутах №№ 3, 7, 20, 131А, 141А, 161А, 189А, с 31 октября — в автобусах №№ 4, 36, 47, 65, 182А, 183А.
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Далее цены поднимутся в маршрутках №№ 5, 39, 48, 93, 110А, 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 186Б.
В Краснодаре с 2017 года действует нерегулируемый тариф. Коммерческие перевозчики, в отличие от муниципальных, сами устанавливают цены и берут на себя все расходы на обслуживание транспорта.
Напомним, в сентябре стоимость проезда в маршрутке № 414 выросла до 55 рублей. С 16 октября перевозчики увеличили цену ещё на 11 маршрутах, с 18 октября — еще на 15. Таким образом, в октябре 56 перевозчиков подняли стоимость проезда. А всего в Краснодаре их 81.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро.