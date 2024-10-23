В хуторе Ленина под Краснодаром по просьбе жителей изменили статус земли в проекте нового генплана

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар и край»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар и край»

Жители хутора Ленина пожаловались на новый генплан — их дома переводят в сельхозземли

19 октября жители коттеджного поселка «Приморский» в хуторе Ленина под Краснодаром опубликовали видеообращение к администрации региона и главе города Евгению Наумову с просьбой изменить проект нового генерального плана.

Власти хотят переводить участки под их домовладениями в разряд земель сельскохозяйственного назначения. Ранее эти земли были предназначены для ведения садоводства.

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Люди, живущие на улицах Вольной, Пластунской, Приморской и Шереметьевской, отмечают, что при строительстве и покупке жилья на этих территориях никаких проблем не возникало. Участкам присвоены кадастровые номера.

По генплану 2020 года (который принимали на 20 лет) участки относились к «зоне ведения садоводства». В новом документе большую часть территории хотят перевести в «зону сельскохозяйственного использования», где нельзя строить жилые дома.

Помимо перевода земель в территории сельхозназначения, также часть планируют сделать «зоной рекреационного назначения без размещения объектов капитального строительства». Люди не понимают, что это значит для них и их недвижимости.

«Владельцы фактически лишаются земли росчерком пера. Люди, которые купили или построили дома, жили в надежде на то, что здесь проведут газ, сделают дорогу, улучшат инфраструктуру. Теперь дальнейшая судьба наших построек под вопросом. Многие переживают, что дома могут снести», — рассказывает один из жителей в видеообращении.

23 октября администрация Краснодара сообщила, что комиссия по землепользованию и застройке решила оставить в новом едином документе участки в хуторе Ленина в зоне «СХ.З». То есть территория будет предназначена для ведения садоводства. Однако земли останутся за границами населенных пунктов.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

Как писали Юга.ру, краснодарский активист Виталий Черкасов обратился в прокуратуру с просьбой отменить обсуждения нового генплана из-за нарушений сроков.

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