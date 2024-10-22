Краснодарский край вошел в топ-5 среди регионов по числу обращений в федеральный Следственный комитет

Кубань оказалась на 4 месте по количеству обращений в СК Росии

Информационный центр Следственного комитета РФ сообщил, что за 20 октября в ведомство обратился 741 человек. В топе регионов — Московская область, Москва, Ленинградская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Вопросы, с которыми обращались граждане чаще всего: о нарушениях прав участников СВО и членов их семей;

о нарушениях в сфере ЖКХ;

о ненадлежащем теплоснабжении жилых помещений;

о нарушении прав жильцов аварийных домов;

о нарушениях прав участников долевого строительства;

о нарушениях прав несовершеннолетних.

Ранее владельцы домов из экопоселка «Южная усадьба» в Апшеронском районе обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку действий местной администрации. Больше 350 семей оказались под угрозой выселения из-за споров о статусе земель. Собственники торговых помещений на Кооперативном рынке Краснодара сообщили, что им пришли судебные иски. Городские власти хотят снести галерею на улице Гоголя, при этом взамен чиновники ничего не предлагают. Жители обратились к Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию. В августе анапские туристы попросили главу СК вернуть на пляжи мороженое, кукурузу и холодные напитки.