В Апшеронском районе больше 350 семей оказались под угрозой выселения и сноса их домов

В Краснодарском крае больше 350 семей экопоселка «Южная усадьба» оказались под угрозой выселения из-за споров о статусе земель

В 2021 году, уже после межевания и продажи, эти территории отнесли к категории «особо ценных» сельхозземель, их использование не допускается для других целей.

По словам жителей, они купили земли сельхозназначения и начали строить некапитальные дома. В декабре 2020 года глава Тверского поселения Сергей Гончаров отменил решение об изменении вида разрешенного использования этих участков.

20 октября блогер Игорь Щербацкий опубликовал видео из экопоселка «Южная усадьба» в Апшеронском районе. Владельцы домов и земельных участков обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку действий местной администрации.

«Причем эти участки особо ценных земель разбросаны по территории поселка кусками. Половина к ним относится, половина нет. У кого-то вообще несколько метров такой земли на участке», — рассказал житель «Южной усадьбы» Александр Яворский.

Он добавил, что власти рассматривали иски без участия некоторых собственников и в то время, когда дела находились на приостановке.

Девушка на видео рассказала, что экспертиза признала особо ценными землями только те территории, где уже есть дома.

Поселок находится на равнине среди гор. Жители утверждают, что в 2022 году они за свой счёт провели экспертизу, которая подтвердила непригодность участков для сельскохозяйственной деятельности. На территории «Южной усадьбы» высокий уровень грунтовых вод и вместо земли — глина.

Апшеронский районный суд принял решение о сносе домов и назначил ежедневные штрафы в 5 тыс. за каждое строение до момента их демонтажа. Речь о каких-либо компенсациях за снос не идет.

При этом многие люди для покупки земель и строительства домов продавали квартиры и другое имущество, брали кредиты. Для некоторых дом в экопоселке «Южная усадьба» — единственное жилье.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному обращению.