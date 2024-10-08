Власти Краснодара собираются снести часть Кооперативного рынка. Продавцы просят Бастрыкина вмешаться

На видео жители обратились к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Портал «Альфа news» опубликовал репортаж с Кооперативного рынка Краснодара. Собственники торговых помещений сообщили, что им пришли судебные иски — городские власти хотят снести галерею на улице Гоголя. При этом взамен чиновники ничего не предлагают.

«Мы все остаемся без работы. Нашу частную собственность у нас забирают. Обратите внимание на этот процесс и примите меры», — говорит женщина.

Она добавила, что, как и другие собственники, купила помещения в 1998 году у городской администрации. В 2008-м начались суды по признанию строений самовольными. Однако тогда власти проиграли. Сейчас администрация инициировала новые разбирательства.

По словам мужчины на видео, сносить торговые помещение будут из-за расширения дороги. Однако он считает, что дело в другом.

7 октября МЦУ Краснодара сообщил, что идет планомерная работа по избавлению города от незаконных объектов. Её проводят в целях наведения необходимого санитарного порядка, благоустройства и антитеррористической защищенности.

«Торговые помещения возведены без необходимых по закону согласований и разрешений. Уже поданы исковые заявления в Арбитражный суд Краснодарского края, Первомайский районный суд о сносе самовольно возведенных объектов — это 21 торговое помещение. Помимо прочего, выявлены 23 незаконных нестационарных торговых объекта», — заявили в ведомстве.

В телеграм-канале СКР появилась информация об обращении собственников торговых павильонов, началась проверка.