Мемориал «Малая Земля» в Новороссийске закроют на два года

В Новороссийске памятник-ансамбль «Малая земля» закроют на ремонт с 23 октября

Один из самых известных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, закроют на ремонт. Работы продлятся два года — до декабря 2026-го.

Администрация Новороссийска сообщила , что мемориал «Малая земля» с 23 октября будет недоступен для туристов и жителей города.

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев обещал отремонтировать памятник ещё в 2018 году. Но к реставрации монумента так и не приступили. В начале 2022-го краевая администрация выделила 5 млн рублей на обследование комплекса.

В марте 2023 года главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко представила масштабную концепцию реконструкции мемориала «Малая земля». Она охватывает всю территорию, где расположен памятник.

Мемориал и прилегающую территорию превратят в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, пешеходные дорожки, освещение и озеленение.

В апреле 2023 года стало известно, что в районе памятника начались противоаварийные работы. На объект завезли все необходимые материалы.

Территория, на которой находятся «Малая земля» и прилегающая к нему площадка, — бывшая турецкая крепость Суджук-Кале, построенная в 1722 году. Особенно хорошо ее очертания видны с воздуха.



Сам мемориал строили с 1977 по 1982 годы. Памятник изображает нос десантного корабля или торпедного катера, который на полном ходу врезался в берег.

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