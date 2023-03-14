Проект реконструкции мемориала «Малая земля» представили в Новороссийске. Губернатор Кондратьев обещал отремонтировать памятник ещё в 2018 году

В Новороссийске обсуждают концепцию реконструкции мемориала «Малая земля»

Главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко представила масштабную концепцию реконструкции мемориала «Малая земля». Она охватывает всю территорию, где расположен памятник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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Судя по представленным эскизам, мемориал и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, новые пешеходные дорожки, освещение и озеленение. По утверждению главы Новороссийска, «Малая земля» станет одним из самых посещаемых патриотических мест». «Впереди долгий и непростой путь согласований, корректировок, поиска источников финансирования и, конечно, одобрение жителей города-героя — мы все преодолеем, чтобы уберечь историю для будущих поколений!», — рассказал Андрей Кравченко.

Посвященный высадке морского десанта мемориал «Малая земля» был открыт в 1982 году. Во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в 2018 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал реконструкцию мемориала «Малая земля» в Новороссийске. «Необходимо модернизировать его и дополнить новыми содержательными архитектурными формами», — заявил тогда глава региона. К реставрации монумента так и не приступили. В начале 2022 года краевая администрация выделила 5 млн рублей на обследование памятника «Малая земля». Городская администрация сообщила, что после подготовки отчета о техническом состоянии мемориала будет сформировано задание на проектирование. В нем учтут работы по устранению дефектов и восстановлению первоначального вида монумента.