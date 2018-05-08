В Новороссийске реконструируют мемориал «Малая земля»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны анонсировал реконструкцию мемориала «Малая земля» в Новороссийске

Губернатор напомнил, что этот монумент — памятное место, где была полностью одержана победа над фашистскими захватчиками.

«Мемориал "Малая земля" — это место поклонения, и он нуждается в обновлении. Необходимо модернизировать его и дополнить новыми содержательными архитектурными формами», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Также на встрече с ветеранами руководство региона обсудило вопросы патриотического воспитания. Губернатор подчеркнул важность того, чтобы современное поколение знало, какой ценой досталась победа и свобода.

Ансамбль-мемориал «Малая земля» был открыт в 1982 году. Памятник посвящен отряду морской пехоты, которая провела десантную операцию в ночь на 14 февраля 1943 года. Памятник по своей форме напоминает переднюю часть носа боевого корабля, вырвавшего на полном ходу из моря на берег. На борту уходящем в море, на камне изображен многофигурный рельеф с бойцами готовящимися ринуться в атаку. На противоположном — скульптура из бронзы высотой девять метров, представляющая группу десанта в ожидании момента высадки.