Краевая администрация выделила 5 млн рублей на обследование памятника «Малая земля» в Новороссийске

В Новороссийске планируют реконструировать памятник «Малая земля». На его обследование выделили 5 млн рублей

Напомним, о реконструкции памятника «Малая земля» сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 2018 году. Сам ансамбль открыли в 1982 году.

В пресс-службе мэрии Новороссийска 26 января рассказали, что городские власти заключили контракт на разработку научно-проектной документации с прохождением историко-культурной экспертизы. На эти цели из краевого бюджета выделили 5 млн рублей.

Как рассказал журналисту Юга.ру в мэрии Новороссийска, историко-культурная экспертиза — это требование Управления по охране памятников. Она является обязательным условием при реконструкции памятника.

Затем после составления отчета о техническом состоянии памятника составят задание на проектирование. В нем учтут работы по устранению дефектов и восстановлению первоначального вида памятника.

Когда проведут проектно-изыскательные работы и будет готово заключение экспертизы, определят стоимость и сроки реконструкции.

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина сказала, что «Малая земля» — стратегически важный объект историко-культурного наследия Кубани. Поэтому работы по реконструкции планомерно велись с момента его передачи в краевую собственность.

«Сегодня сделан первый, очень важный шаг. Весь процесс не будет быстрым в силу сложности объекта, но он стартовал, и это принципиально важно», — отметила Лапина.