Мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Он пообещал, что в районе появится еще и парк

Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм. Активисты начали выходить на одиночные пикеты и собирать подписи против этой инициативы.

15 октября состоялась пресс-конференция с участием главы Краснодара Евгения Наумова. Власти, представители местных СМИ и активисты обсудили единый градостроительный документ, который объединит генплан и правила землепользования и застройки.

«Мое личное мнение — я за строительство храма. И не только в Юбилейном, но и на тех территориях, которые предусмотрены для развития», — сказал Наумов.