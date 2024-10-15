Мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Он пообещал, что в районе появится еще и парк

Краснодарский край

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  • Евгений Наумов © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    Евгений Наумов © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара рассказал, как изменится Юбилейный микрорайон после принятия нового генплана

Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм. Активисты начали выходить на одиночные пикеты и собирать подписи против этой инициативы.

15 октября состоялась пресс-конференция с участием главы Краснодара Евгения Наумова. Власти, представители местных СМИ и активисты обсудили единый градостроительный документ, который объединит генплан и правила землепользования и застройки.

«Мое личное мнение — я за строительство храма. И не только в Юбилейном, но и на тех территориях, которые предусмотрены для развития», — сказал Наумов.

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Градоначальник заявил, что на территории в 2 га разместят храм и парк. Также власти пообещали сделать берегоукрепление, чтобы можно было пешком дойти от парка 30-летия Победы до Юбилейного микрорайона. Наумов добавил, что готов встречаться с жителями и обсуждать проект благоустройства города.

Напомним, в телеграм-канале ЮМР запустили флешмоб фотографий любимой зеленой зоны, которую хотят забрать под строительство. Жители микрорайона активно выкладывают снимки с хэштегом #Янепустырь. Сбор подписей против застройки ЮМР продолжается. Активистка Яна Антонова собрала уже более 3 тыс. подписей.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят построить мужской монастырь в районе Восточного обхода. 

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