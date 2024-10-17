Прокуратура Краснодарского края выявила нарушения работы дельфинариев в Анапе, Геленджике и Голубицкой

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Прокуратура Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Прокуратура Краснодарского края»

Прокуроры проверили содержание морских млекопитающих в семи дельфинариях, расположенных в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе

12 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что специалисты ведомства проверили содержание морских млекопитающих в семи дельфинариях в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Прокуроры выявили нарушения в организации питания животных, условий их содержания, получения надлежащего ухода и медицинского обслуживания. Должностных лиц хотят привлечь к административной ответственности. От дельфинариев потребовали устранить нарушения.

Директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей заявила порталу Юга.ру, что в выявленных нарушениях нет ничего удивительного. 

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«Ни один дельфинарий в мире не может обеспечить даже базовые биологические потребности китообразных. Им жизненно необходимо плавать и нырять в неограниченном морском пространстве, охотиться на живую рыбу, полноценно использовать эхолокацию. Для них крайне важны семейные и социальные связи. Основная проблема даже не в нарушениях, которые почему-то выявили только сейчас. А в самом существовании этой индустрии развлечений с животными, которая построена на их страданиях и гибели», — считает Белей. 

Анапский блогер предложил закрыть и запретить местный дельфинарий.  

На официальном сайте анапского дельфинария сообщается, что с 14 по 20 октября учреждение закрыто по техническим причинам.

  • © Скриншот с сайта dolphinarium-anapa.ru/
    © Скриншот с сайта dolphinarium-anapa.ru/

Дельфинарий в Геленджике продолжает работать в обычном режиме и продавать билеты на представления. 

  • © Скриншот с сайта dolphin.company
    © Скриншот с сайта dolphin.company

Дельфинарий в станице Голубицкой попрощался со зрителями до следующего сезона. Билеты на шоу с животными купить нельзя.

  • © Скриншот с сайта delfingol.ru
    © Скриншот с сайта delfingol.ru

Телеграм-канал российского независимого природоохранного проекта «Земля касается каждого» сообщил, что с 2003 года в российских океанариумах и дельфинариях только по официальным данным погибли 116 китообразных. 

Как писали Юга.ру, в Сочи планируют построить стационарный центр помощи дельфинам. Это будет первый в России подобный проект.

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