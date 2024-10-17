Прокуратура Краснодарского края выявила нарушения работы дельфинариев в Анапе, Геленджике и Голубицкой
Прокуроры проверили содержание морских млекопитающих в семи дельфинариях, расположенных в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе
12 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что специалисты ведомства проверили содержание морских млекопитающих в семи дельфинариях в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.
Прокуроры выявили нарушения в организации питания животных, условий их содержания, получения надлежащего ухода и медицинского обслуживания. Должностных лиц хотят привлечь к административной ответственности. От дельфинариев потребовали устранить нарушения.
Директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей заявила порталу Юга.ру, что в выявленных нарушениях нет ничего удивительного.
«Ни один дельфинарий в мире не может обеспечить даже базовые биологические потребности китообразных. Им жизненно необходимо плавать и нырять в неограниченном морском пространстве, охотиться на живую рыбу, полноценно использовать эхолокацию. Для них крайне важны семейные и социальные связи. Основная проблема даже не в нарушениях, которые почему-то выявили только сейчас. А в самом существовании этой индустрии развлечений с животными, которая построена на их страданиях и гибели», — считает Белей.
Анапский блогер предложил закрыть и запретить местный дельфинарий.
На официальном сайте анапского дельфинария сообщается, что с 14 по 20 октября учреждение закрыто по техническим причинам.
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Телеграм-канал российского независимого природоохранного проекта «Земля касается каждого» сообщил, что с 2003 года в российских океанариумах и дельфинариях только по официальным данным погибли 116 китообразных.
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