В Сочи планируют построить стационарный центр помощи дельфинам. Это будет первый в России подобный проект

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Дельфа» ищет место для строительства стационарного центра помощи дельфинам

В Сочи хотят создать первый в России стационарный пункт помощи краснокнижным дельфинам. Сейчас для строительства центра ищут подходящий участок. Обязательным условием для него является выход к морю, сообщила ТАСС научный руководитель центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Денисенко.

Денисенко рассказала журналисту Юга.ру, что для реабилитации дельфинов в будущем центре должны быть вольеры в морской акватории для минимального контакта с человеком. Кроме того, нужны стационар и карантинный бассейн для больных животных и специальная техника.

Научный руководитель объяснила, что по внешним признакам невозможно определить больного дельфина, для этого всегда необходимо проводить анализы. Поэтому в дальнейшем необходимо закупать еще и оборудование. Деньги на эти цели собирают уже около трех лет. Денисенко отметила, что подобные центры должны быть не только на Черном море, но и на Каспийском море и в Приморском крае. 

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодарском крае зафиксировали высокую смертность дельфинов: более 280 особей. В Минприроды считают, что причиной смерти могли стать сети рыбаков или инфекция. Как спасают дельфинов, можно почитать в нашем материале.

Сочи Строительство Черное море Экология

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