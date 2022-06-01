В Сочи планируют построить стационарный центр помощи дельфинам. Это будет первый в России подобный проект

В Сочи хотят создать первый в России стационарный пункт помощи краснокнижным дельфинам. Сейчас для строительства центра ищут подходящий участок. Обязательным условием для него является выход к морю, сообщила ТАСС научный руководитель центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Денисенко.

Денисенко рассказала журналисту Юга.ру, что для реабилитации дельфинов в будущем центре должны быть вольеры в морской акватории для минимального контакта с человеком. Кроме того, нужны стационар и карантинный бассейн для больных животных и специальная техника.

Научный руководитель объяснила, что по внешним признакам невозможно определить больного дельфина, для этого всегда необходимо проводить анализы. Поэтому в дальнейшем необходимо закупать еще и оборудование. Деньги на эти цели собирают уже около трех лет. Денисенко отметила, что подобные центры должны быть не только на Черном море, но и на Каспийском море и в Приморском крае.

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодарском крае зафиксировали высокую смертность дельфинов: более 280 особей. В Минприроды считают, что причиной смерти могли стать сети рыбаков или инфекция. Как спасают дельфинов, можно почитать в нашем материале.