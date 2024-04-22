Капитаны яхт нарушают «личные границы» дельфинов в акватории Сочи — эксперт

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото с сайта pixabay.com
    © фото с сайта pixabay.com

Директор научно-экологического центра рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей

Летом в Сочи дельфины подвергаются опасности со стороны капитанов яхт и катеров, оказывающих морские прогулки в порту курорта. Об этом директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей сообщила «РИА Новости».

Берег умирающих дельфинов:

«В летний сезон у китообразных появятся новые проблемы из-за людей — многочисленные морские прогулки для встреч с дельфинами. Наблюдать за дельфинами в море — это замечательная альтернатива походу в дельфинарий. В условиях неволи китообразным нельзя создать условия, соответствующие даже их базовым биологическим потребностям. Поэтому там они обречены на пожизненные страдания. Открытое море — это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам», — рассказала СМИ Белей.

Эксперт добавила, что капитаны яхт не соблюдают правила поведения в открытом море и причиняют вред млекопитающим:

«Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно. Малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между лодками. Нельзя прикармливать — это может изменить пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели».

Напомним, что в марте 2024 года на пляже в Сочи обнаружили шесть мертвых дельфинов.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае в 204 году может сократиться производство мидий и устриц.

Животные Сочи Судоходство Черное море Экология

Новости

В Краснодарском крае повысилась опасность пожаров
Горнолыжные курорты Сочи закроют канатные дороги на профилактику
Капитаны яхт нарушают «личные границы» дельфинов в акватории Сочи — эксперт
В Сочи в районе Дагомыса объединят два пляжа
Жителей Кубани ожидает самая длинная рабочая неделя в 2024 году
В Анапе снесли лестницу «300 ступеней»

Лента новостей

Реклама на сайте