Капитаны яхт нарушают «личные границы» дельфинов в акватории Сочи — эксперт

«В летний сезон у китообразных появятся новые проблемы из-за людей — многочисленные морские прогулки для встреч с дельфинами. Наблюдать за дельфинами в море — это замечательная альтернатива походу в дельфинарий. В условиях неволи китообразным нельзя создать условия, соответствующие даже их базовым биологическим потребностям. Поэтому там они обречены на пожизненные страдания. Открытое море — это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам», — рассказала СМИ Белей.



Эксперт добавила, что капитаны яхт не соблюдают правила поведения в открытом море и причиняют вред млекопитающим:



«Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно. Малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между лодками. Нельзя прикармливать — это может изменить пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели».