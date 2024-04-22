Капитаны яхт нарушают «личные границы» дельфинов в акватории Сочи — эксперт
Директор научно-экологического центра рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей
Летом в Сочи дельфины подвергаются опасности со стороны капитанов яхт и катеров, оказывающих морские прогулки в порту курорта. Об этом директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей сообщила «РИА Новости».
Берег умирающих дельфинов:
«В летний сезон у китообразных появятся новые проблемы из-за людей — многочисленные морские прогулки для встреч с дельфинами. Наблюдать за дельфинами в море — это замечательная альтернатива походу в дельфинарий. В условиях неволи китообразным нельзя создать условия, соответствующие даже их базовым биологическим потребностям. Поэтому там они обречены на пожизненные страдания. Открытое море — это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам», — рассказала СМИ Белей.
Эксперт добавила, что капитаны яхт не соблюдают правила поведения в открытом море и причиняют вред млекопитающим:
«Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно. Малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между лодками. Нельзя прикармливать — это может изменить пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели».
Напомним, что в марте 2024 года на пляже в Сочи обнаружили шесть мертвых дельфинов.
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