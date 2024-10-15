Новый арт-объект. В краснодарском «Парке облаков» установят огромные головы с разными эмоциями
В Краснодаре в «Парке облаков» появилась первая скульптура в виде головы
15 октября в соцсетях появились кадры нового арт-объекта в краснодарском «Парке облаков». Это скульптуры в виде голов с разными человеческими эмоциями.
Скульптуры изготовило лондонское бюро «IL Nature». Эта же компания разработала проект самого «Парка облаков». Они являются авторами «Садов Этрета» во Франции и усадебного проекта «Ореховно», который включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира.
Арт-объекты выполнены из каучука. Диаметр каждой головы составляет 1,2 метра. Лица выложили на самшитовых подушках, напоминающих ракушку.
Напомним, что 5 июля в Краснодаре открыли первую очередь локации «Парка облаков» — дубовую аллею. 12 июля стала доступна для прогулок вторая очередь — территория возле Японского сада. Полностью открыть «Парк облаков» обещают в 2025 году.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 сентября открыли цветочные часы, новый сквер и кинотеатр «Болгария».