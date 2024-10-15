Новый арт-объект. В краснодарском «Парке облаков» установят огромные головы с разными эмоциями

В Краснодаре в «Парке облаков» появилась первая скульптура в виде головы

15 октября в соцсетях появились кадры нового арт-объекта в краснодарском «Парке облаков». Это скульптуры в виде голов с разными человеческими эмоциями.

Скульптуры изготовило лондонское бюро «IL Nature». Эта же компания разработала проект самого «Парка облаков». Они являются авторами «Садов Этрета» во Франции и усадебного проекта «Ореховно», который включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира. Арт-объекты выполнены из каучука. Диаметр каждой головы составляет 1,2 метра. Лица выложили на самшитовых подушках, напоминающих ракушку.