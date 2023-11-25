«Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» попал в десятку лучших арт-объектов России
Скульптурная композиция «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» вошла в топ-10 арт-объектов страны
Сервис tutu составил подборку арт-объектов России, ради которых стоит отправиться в путешествие. В рейтинге есть скульптуры, граффити и даже мозаики в подземных переходах.
Третье место в рейтинге заняла скульптура «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар». Она появилась в городе в апреле 2021 года. Её автором является американский скульптор Кен Келлехер.
«Работа выглядит очень эффектно, особенно в свете вечерних огней, которые отражаются в зеркальной отполированной поверхности скульптур. По задумке автора, она — о ребенке, который есть внутри каждого из нас», — написали авторы рейтинга.
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Также в топ-10 попали мозаики в подземных переходах Ростова-на-Дону. Их изготовили в 1970-1980-х годах мастера под руководством Юрия Лабинцева. Все элементы красились и вырезались вручную.
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