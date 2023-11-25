«Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» попал в десятку лучших арт-объектов России

Сервис tutu составил подборку арт-объектов России, ради которых стоит отправиться в путешествие. В рейтинге есть скульптуры, граффити и даже мозаики в подземных переходах.

Третье место в рейтинге заняла скульптура «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар». Она появилась в городе в апреле 2021 года. Её автором является американский скульптор Кен Келлехер.

«Работа выглядит очень эффектно, особенно в свете вечерних огней, которые отражаются в зеркальной отполированной поверхности скульптур. По задумке автора, она — о ребенке, который есть внутри каждого из нас», — написали авторы рейтинга.