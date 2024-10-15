Власти Краснодара ответили, почему дают так мало времени на ознакомление с новым генпланом

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана города. Общественные обсуждения по проекту единого документа пройдут с 19 по 25 октября. С 21 октября материалы разместят по 35 адресам города.

15 октября состоялась пресс-конференция, на которой власти, представители местных СМИ и активисты обсудили единый градостроительный документ.

Главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко спросил, какая работа будет вестись на 35 участках, чтобы гражданам были понятны изменения в генплане.

«Мертвая промышленная зона»:

По словам директора департамента архитектуры Василия Домрина, на участках будут находиться представители комиссии по землепользованию, депутаты, сотрудники НИИ, подготовившего проект. Все они будут давать пояснения.

«В том числе экспозиция будет проходить в департаменте архитектуры и в администрации города. То есть также будет находиться специалист департамента архитектуры. Я вас уверяю, любой человек, который придет, получит ответы на вопросы и подробные разъяснения», — заявил Домрин.

Посмотреть на проект генплана можно будет с 21 по 25 октября — то есть по будням и всего по два-четыре часа в день.

Чиновнику напомнили, что в 2020 году на ознакомление с документом и экспозицией власти давали жителям месяц. А мэр города Евгений Наумов заявлял, что у краснодарцев будет аж два месяца на внесение замечаний.

«В 2020 году я был одним из участников в одном из населенных пунктов. Граждане не очень активно принимали участие в обсуждениях», — объяснил Домрин.

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Он пообещал, что в районе появится еще и парк. 

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