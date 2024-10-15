Власти Краснодара ответили, почему дают так мало времени на ознакомление с новым генпланом

Главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко спросил, какая работа будет вестись на 35 участках, чтобы гражданам были понятны изменения в генплане.

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана города. Общественные обсуждения по проекту единого документа пройдут с 19 по 25 октября. С 21 октября материалы разместят по 35 адресам города.

По словам директора департамента архитектуры Василия Домрина, на участках будут находиться представители комиссии по землепользованию, депутаты, сотрудники НИИ, подготовившего проект. Все они будут давать пояснения.

«В том числе экспозиция будет проходить в департаменте архитектуры и в администрации города. То есть также будет находиться специалист департамента архитектуры. Я вас уверяю, любой человек, который придет, получит ответы на вопросы и подробные разъяснения», — заявил Домрин.

Посмотреть на проект генплана можно будет с 21 по 25 октября — то есть по будням и всего по два-четыре часа в день.

Чиновнику напомнили, что в 2020 году на ознакомление с документом и экспозицией власти давали жителям месяц. А мэр города Евгений Наумов заявлял, что у краснодарцев будет аж два месяца на внесение замечаний.

«В 2020 году я был одним из участников в одном из населенных пунктов. Граждане не очень активно принимали участие в обсуждениях», — объяснил Домрин.