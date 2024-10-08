В Краснодарском крае продажа хамсы начнется с 25 октября. В этом году она будет стоить больше 500 рублей за килограмм
Рыбодобытчик Новороссийска рассказал о старте продаж, ценах и качестве хамсы в 2024 году
4 октября главный рыбодобытчик Новроссийска Юрий Атанов сообщил «Новороссийскому рабочему» о предстоящем сезоне хамсы. Он рассказал, что рыбный флот уже готов к выходу в море. Предположительно, путина начнется 20 октября, а продажи свежепосоленной рыбы стартуют к 25 октября.
По словам рыбодобытчика, в этом году в уловах будет преобладать хамса трех- и четырехлетнего возраста средней и высокой жирности.
В Азовском море стало больше креветок, мидий и рапанов, однако уменьшилась популяция рыбы:
Атанов предупредил, что до официального старта путины на рынках может появиться соленая хамса из замороженного сырья. Такая рыба обычно более мягкая, рыхлая и горькая с надрывным брюшком.
Рыбодобытчик заявил, что начальная цена хамсы в этом году будет выше, чем в прошлом — то есть, более 500 рублей за кг. Это связано с возросшими расходами на содержание флота.
Напомним, что в ноябре 2023 года 1 кг хамсы в Краснодарском крае в среднем стоил 380 рублей. Атанов рассказывал, что весной того же года в Азовском море запасы этой рыбы сократились с 300–400 тыс. до 70–100 тыс. тонн.
С начала 2024 года в Азово-Черноморском бассейне выловили всего 9,2 тыс. тонн хамсы. Также на Кубани зафиксировали трехкратное снижение запасов промысловых видов рыбы — с 750 тыс. тонн до 256 тыс. тонн.
Рыбодобытчик предупреждал об этом и предлагал остановить лов хамсы на несколько лет до восстановления популяции. Но к его мнению не прислушались.
Отметим, что в Новороссийске ежегодно проводят фестиваль хамсы. В этом году его еще не анонсировали.