В Краснодарском крае продажа хамсы начнется с 25 октября. В этом году она будет стоить больше 500 рублей за килограмм

Атанов предупредил, что до официального старта путины на рынках может появиться соленая хамса из замороженного сырья. Такая рыба обычно более мягкая, рыхлая и горькая с надрывным брюшком.



Рыбодобытчик заявил, что начальная цена хамсы в этом году будет выше, чем в прошлом — то есть, более 500 рублей за кг. Это связано с возросшими расходами на содержание флота.



Напомним, что в ноябре 2023 года 1 кг хамсы в Краснодарском крае в среднем стоил 380 рублей. Атанов рассказывал, что весной того же года в Азовском море запасы этой рыбы сократились с 300–400 тыс. до 70–100 тыс. тонн.



С начала 2024 года в Азово-Черноморском бассейне выловили всего 9,2 тыс. тонн хамсы. Также на Кубани зафиксировали трехкратное снижение запасов промысловых видов рыбы — с 750 тыс. тонн до 256 тыс. тонн.



Рыбодобытчик предупреждал об этом и предлагал остановить лов хамсы на несколько лет до восстановления популяции. Но к его мнению не прислушались.



Отметим, что в Новороссийске ежегодно проводят фестиваль хамсы. В этом году его еще не анонсировали.