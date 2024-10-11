Стало известно, когда построят новый мусорный полигон под Краснодаром. В первый этап вложат 234 млн рублей
На первый этап реконструкции полигона в районе хутора Копанской под Краснодаром направят 234 млн рублей
Предыстория. В 2023 году под строительство мусорного полигона в районе хутора Копанской под Краснодаром выделили участок и разработали проект. Его обещали ввести в эксплуатацию до конца 2024-го.
9 октября в единой информационной системе «Закупки» разместили тендер на первый этап работ. Начальная стоимость составляет 234 млн 752 тыс. 54 рубля. Заказчиком выступает «Мусороуборочная компания».
В техзадании указано, что работы в рамках первого этапа нужно закончить до августа 2025 года. Исполнитель должен построить щебеночную дорогу, сделать тротуар и площадки для хранения материалов, благоустроить и озеленить территорию.
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Заявки на конкурс принимают до 17 октября. Приступить к строительству исполнитель должен в течение десяти рабочих дней с даты подписания договора.
Напомним, на полигоне в Копанском также планируют построить эко-технопарк, включающий комплексы по переработке автошин, древесных отходов и оргтехники. Объём инвестиций составит 2,4 млрд рублей.
Мусорный полигон в хуторе Копанском начал принимать отходы из Краснодара и Динского района в 2010 году. Жители соседних населенных пунктов и кубанской столицы критикуют свалку и жалуются на недочеты в её работе уже несколько лет.
Как писали Юга.ру, на Кубани реконструкция Белореченского полигона ТКО обойдется в 1,25 млрд рублей. Работы планируют завершить до весны 2025 года.