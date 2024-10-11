Стало известно, когда построят новый мусорный полигон под Краснодаром. В первый этап вложат 234 млн рублей

На первый этап реконструкции полигона в районе хутора Копанской под Краснодаром направят 234 млн рублей

Предыстория. В 2023 году под строительство мусорного полигона в районе хутора Копанской под Краснодаром выделили участок и разработали проект. Его обещали ввести в эксплуатацию до конца 2024-го.

9 октября в единой информационной системе «Закупки» разместили тендер на первый этап работ. Начальная стоимость составляет 234 млн 752 тыс. 54 рубля. Заказчиком выступает «Мусороуборочная компания».

В техзадании указано, что работы в рамках первого этапа нужно закончить до августа 2025 года. Исполнитель должен построить щебеночную дорогу, сделать тротуар и площадки для хранения материалов, благоустроить и озеленить территорию.