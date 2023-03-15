В модернизацию мусорного полигона под Краснодаром вложат 2,4 млрд рублей

К модернизации мусорного полигона в хуторе Копанском под Краснодаром приступят уже этой весной

Об этом на выездном совещании с губернатором региона рассказал генеральный директор «Мусороуборочной компании» Валерий Облогин. Он добавил, что на полигоне также планируют построить эко-технопарк, включающий комплексы по переработке автошин, древесных отходов и оргтехники. Объём инвестиций составит 2,4 млрд рублей.

В планах расширить и усовершенствовать свалку. Кроме того, компания-исполнитель предусмотрела мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Полигон в хуторе Копанском заполнен на две трети от своей мощности. В год туда привозят около 650 тыс. тонн мусора. Отходы там сортируют вручную, а затем пускают некоторые на переработку. По словам Вениамина Кондратьева, при его модернизации необходимо использовать безопасные и экологичные технологии, а сам объект должен отвечать всем современным требованиям сортировки и переработки бытовых отходов.

Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Краснодарский край самым проблемным регионом в сфере утилизации мусора. По её словам, это обусловлено турпотоком и переполненными мусорными полигонами.

Ранее стало известно, что власти Новороссийска планируют расширить мусорный полигон в селе Борисовка. Жители обеспокоены, что фильтраты из него могут попасть в реки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за свалки.