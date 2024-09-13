Жители одного из хуторов Анапы заблокировали ввоз мусора. Они требуют убрать незаконную свалку

В одном из хуторов Анапы недовольные жители перегородили дорогу мусоровозам

12 сентября канал «Кубань 24» сообщил , что в районе хутора Воскресенский недовольные жители перегородили мусоровозам дорогу. Они считают, что рядом с их домами оператор устроил несанкционированную свалку, на которой недавно произошел пожар. Местные считают, что это мог быть поджог.

Юга.ру пообщались с жительницей хутора Воскресенский. Она сообщила, что в конце улицы Смолянка (в районе развязки на востоке от населенного пункта) действительно есть огромная свалка. Она находится на месте бывшего полигона ТБО.

Анапчане требуют убрать несанкционированную свалку в районе хутора Воскресенский и отказаться от услуг «Экотехпрома». Телеграм-канал, принадлежащий мусорному оператору «Экотехпром», назвал происходящее «стихийным несанкционированным митингом».

«Анапская межрайонная прокуратура в ходе обследования земельного участка, на котором размещена несанкционированная свалка, установила, что ТКО накапливается на открытой площадке в навалах, имеющих частично твердое покрытие, в результате чего влага, выделяемая отходами, попадает на почву вблизи навалов», — цитирует пресс-службу региональной прокуратуры телеграм-канал «Анапское Черноморье».

Там добавили, что представителей «Экотехпрома» вызвали в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

13 сентября «Экотехпром» сообщил, что мусорный оператор работает в штатном режиме.