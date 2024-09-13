Жители одного из хуторов Анапы заблокировали ввоз мусора. Они требуют убрать незаконную свалку

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из телеграм-канало «Говорит НеМосква» (t.me/Govorit_NeMoskva) и «Анапское Черноморье» (t.me/anapanovosti)
    © Скриншоты из телеграм-канало «Говорит НеМосква» (t.me/Govorit_NeMoskva) и «Анапское Черноморье» (t.me/anapanovosti)

В одном из хуторов Анапы недовольные жители перегородили дорогу мусоровозам

12 сентября канал «Кубань 24» сообщил, что в районе хутора Воскресенский недовольные жители перегородили мусоровозам дорогу. Они считают, что рядом с их домами оператор устроил несанкционированную свалку, на которой недавно произошел пожар. Местные считают, что это мог быть поджог.

Анапчане требуют убрать несанкционированную свалку в районе хутора Воскресенский и отказаться от услуг «Экотехпрома». Телеграм-канал, принадлежащий мусорному оператору «Экотехпром», назвал происходящее «стихийным несанкционированным митингом».

Юга.ру пообщались с жительницей хутора Воскресенский. Она сообщила, что в конце улицы Смолянка (в районе развязки на востоке от населенного пункта) действительно есть огромная свалка. Она находится на месте бывшего полигона ТБО.

Экологической проблемой жителей Воскресенского заинтересовалась прокуратура и проверила жалобы жителей.

Улыбнись чистому городу:

«Анапская межрайонная прокуратура в ходе обследования земельного участка, на котором размещена несанкционированная свалка, установила, что ТКО накапливается на открытой площадке в навалах, имеющих частично твердое покрытие, в результате чего влага, выделяемая отходами, попадает на почву вблизи навалов», — цитирует пресс-службу региональной прокуратуры телеграм-канал «Анапское Черноморье».

Там добавили, что представителей «Экотехпрома» вызвали в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

13 сентября «Экотехпром» сообщил, что мусорный оператор работает в штатном режиме. 

  • © Скриншот yandex.ru/maps
    © Скриншот yandex.ru/maps

Как писали Юга.ру, в Новоросийске два раза за лето горел мусорный полигон на горе Щелба. Член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко высказал предположение, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим.

Анапа Мусор Экология

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