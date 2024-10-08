Ансамбль из Белореченска получил гран-при конкурса казачьей песни

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» объявил победителей пятого всероссийского конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость»

Пресс-служба фонда «Вольное Дело» сообщила, что в этом году на конкурс «Александровская крепость» поступило рекордное количество заявок — более 400 уникальных народных песен от 200 коллективов из 37 регионов России. Финальный тур конкурса прошёл в Усть-Лабинске и собрал 500 лучших фольклорных исполнителей со всей страны. Они представили традиционные казачьи песни и обряды своих регионов.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Обладателем гран-при и специального приза — автомобиля Газель NEXT — стал народный фольклорный ансамбль «Казачья песня» из Белореченска.

Победители «Александровской крепости» шли к победе пять лет и участвовали во всех сезонах конкурса, с каждым разом совершенствуя репертуар и исполнение. Руководитель ансамбля Евгения Герасимова прокомментировала победу так: «Дедушка говорил: «Внучечка, у стэпи не шопчут, пойте так, шоб слышно было хорошочко!». Вот в этот раз хорошочко получилось».

Евгения Герасимова © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Лауреатами I степени стали исполнители из Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Свердловской областей, а также Алтайского края. Владимир Мелованов из Урюпинска, победитель среди солистов в номинации «Хранители традиций», сказал: «Александровская крепость» — это самый значимый конкурс из всех, в которых я участвовал. Здесь собираются лучшие фольклористы и самое независимое и уважаемое жюри. Знакомства, которые я получил здесь, несравнимы ни с какими другими в моей жизни, ну кроме супруги, наверное».

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

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Жюри «Александровской крепости» — лучшие в стране специалисты по народной культуре. Они не только оценивали конкурсные работы, но и проводили для участников мастер-классы, на которых давали рекомендации по репертуару, костюмам и хореографии и объясняли, как реконструировать и переносить на сцену песенный материал, собранный в этнографических экспедициях. Член жюри конкурса Ольга Никитенко отметила: «Не построишь дом без фундамента. Традиционная песня и культура с их мудростью жизни — это фундамент, без которого домик разрушится».

Ольга Никитенко © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» проводит конкурс казачьей песни «Александровская крепость», чтобы сохранить музыкальную культуру казачества и поддержать исполнителей, которые занимаются воссозданием аутентичной казачьей песни. Участники подбирают для заявок редкий и уникальный материал, отражающий культуру их малой родины. За пять лет «Александровская крепость» выросла из регионального онлайн-конкурса в крупнейшее в стране мероприятие, посвящённое традиционной культуре казачества.

За новостями главного в России конкурса казачьей традиционной песни «Александровская крепость» можно следить на страницах во ВКонтакте и в Телеграме. Полный список лауреатов сезона 2024 можно найти на сайте ust-fest.ru.