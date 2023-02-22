Побалакаем? Тест на знание балачки — кубанского диалекта

18 и 19 февраля в краснодарском «Одном театре» прошли премьерные показы спектакля «Пахлава глупости», созданного при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». На сцене разыграли «кубанский хоррор» и «кубанский детектив», персонажи которых говорят на балачке.

В основу постановки легли два рассказа кубанского писателя Николая Канивецкого (1857-1911) — «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». Как и герои рассказов, персонажи спектакля говорили на кубанской балачке — распространенном у казаков разговорном диалекте, имеющем смешанную русско-украинскую основу. Сегодня балачка частично сохранилась в речи жителей станиц и хуторов, некоторые слова и выражения знакомы многим уроженцам Краснодарского края. Однако, к грусти этнографов и старожилов, диалект постепенно выходит из употребления.

Продолжая традицию «кубанских» тестов , мы подготовили ещё один — проверьте, поймете ли вы кубанского жителя и героев Николая Канивецкого.

Спасибо, что прошли наш тест!

Редакция Юга.ру оценила постановку и заверяет — происходящее на сцене вы поймете, даже не владея балачкой. Следующие показы «Пахлавы глупости» состоятся 2 и 19 марта. Рекомендуется всем, кто любит современный театр, хороший юмор и живую музыку.

«Пахлава глупости» стала продолжением одного из мини-спектаклей, показанных на фестивале «Александровская крепость» в октябре прошлого года. При подготовке теста использованы материалы книги Петра Ткаченко «Кубанский говор: балакачка», издательство «Традиция», 2012 г.