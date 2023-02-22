Побалакаем? Тест на знание балачки — кубанского диалекта
18 и 19 февраля в краснодарском «Одном театре» прошли премьерные показы спектакля «Пахлава глупости», созданного при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». На сцене разыграли «кубанский хоррор» и «кубанский детектив», персонажи которых говорят на балачке.
В основу постановки легли два рассказа кубанского писателя Николая Канивецкого (1857-1911) — «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». Как и герои рассказов, персонажи спектакля говорили на кубанской балачке — распространенном у казаков разговорном диалекте, имеющем смешанную русско-украинскую основу. Сегодня балачка частично сохранилась в речи жителей станиц и хуторов, некоторые слова и выражения знакомы многим уроженцам Краснодарского края. Однако, к грусти этнографов и старожилов, диалект постепенно выходит из употребления.
Продолжая традицию «кубанских» тестов, мы подготовили ещё один — проверьте, поймете ли вы кубанского жителя и героев Николая Канивецкого.
Спасибо, что прошли наш тест!
Швыдче тест ришай та на балачке розмовляй*
Редакция Юга.ру оценила постановку и заверяет — происходящее на сцене вы поймете, даже не владея балачкой. Следующие показы «Пахлавы глупости» состоятся 2 и 19 марта. Рекомендуется всем, кто любит современный театр, хороший юмор и живую музыку.
«Пахлава глупости» стала продолжением одного из мини-спектаклей, показанных на фестивале «Александровская крепость» в октябре прошлого года. При подготовке теста использованы материалы книги Петра Ткаченко «Кубанский говор: балакачка», издательство «Традиция», 2012 г.
А вот и другие наши «кубанские» тесты:
- Глэчик или макитра? Тест о кубанской кухне;
-
Знай наших: Галицкий, Дерипаска или кто-то еще? Тест о том, насколько хорошо вы знаете известных уроженцев Краснодарского края;
-
Коренной краснодарец или пришелец? Местного патриотизма тест;
- Знаете ли вы старые названия улиц и районов Краснодара? Не такой уж простой тест;
-
-
Кубаноид или понаехавший? Тест по кубановедению, который пройдет даже пятиклассник.
*Быстрее тест решай и на балачке говори.