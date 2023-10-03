Эмир Кустурица и Никита Ефремов побывали в Усть-Лабинске на фестивале казачьей культуры «Александровская крепость»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» провёл фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» — третий по счёту и самый масштабный за всё время своего существования

30 сентября и 1 октября фестиваль объединил 80 разножанровых мероприятий, собрал 20 тысяч посетителей и 300 гостей: известных музыкантов, режиссёров, артистов и писателей, среди которых — Эмир Кустурица, Никита Ефремов, Алёна Свиридова и Пётр Налич.

В этом году «Александровская крепость» охватила весь Усть-Лабинск: на десяти городских площадках проходили концерты современного и аутентичного фольклора, иммерсивные спектакли, кинопоказы, встречи с писателями, презентации книг, лекции этнографов, мастер-классы ремесленников и гастроярмарка кубанской кухни. Гости не только смотрели, но и участвовали в мероприятиях: пели и танцевали вместе с народными коллективами, пробовали силы в традиционных ремёслах с кубанскими мастерами, придумывали сказочные сюжеты с писателями и играли в спектаклях по казачьим сказками с артистами московских и южных театров.

Музыка На фестивале выступили лучшие исполнители традиционной казачьей песни — ансамбли «Криница», «Братина», «Вольница», «Век» и другие. Современное звучание традиционного фольклора представили Пётр Налич, Алёна Свиридова, группы Zventa Sventana, «Отава Ё», «Партизан FM» и «Пётр Валентинович». Кульминация музыкальной программы — выступление Эмира Кустурицы и группы Big Brass Band сербского трубача Марко Марковича.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Театр В этом году «Александровская крепость» подарила зрителям 22 премьеры. Их поставили по кубанским и казачьим сказкам специально для фестиваля.

Проводником гостей в мир кубанской мифологии, представленной в уличных спектаклях по сказкам-быличкам, стал актер Никита Ефремов. Краснодарский театр «Шардам» показал документальный спектакль о кубанском селе, а московские режиссёры и артисты кубанских театров — эскизы по казачьим сказкам. Детям представили кукольный спектакль «Кот Васька» по мотивам сказки Алексея Толстого.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

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Литературные лекции и мастер-классы С читателями встретились писатели Анна Матвеева, Маша Трауб, Саша Степанова и Наталья Илишкина, а с лекциями про фольклор выступили антрополог Никита Петров, музыкальный терапевт Елизавета Тюгаева и научный журналист Алексей Паевский. На фольклорных мастер-классах посетителей обучали народному танцу и вокалу, на ремесленных — показывали, как правильно сплести венок из веток, вышить рушник и приготовить наливку, а на гастроярмарке предлагали лучшие блюда кубанской кухни в классическом и современном исполнении.

© Фото пресс-службы фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Итоги фестиваля Фестиваль по традиции завершил одноимённый конкурс казачьей песни «Александровская крепость», в котором участвуют фольклорные коллективы со всей страны. Победитель этого года — театр казачьей песни «Во светлице» из города Ейска Краснодарского края. Он получил гран-при конкурса и специальную награду от фонда «Вольное Дело» — современный автомобиль ГАЗель NEXT для поездок в этнографические экспедиции и на гастроли.