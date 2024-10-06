В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали больше 4,5 тыс. человек

Роспотребнадзор подвел итоги мониторинга пострадавших от укусов клещей на Кубани за лето 2024 года

4 октября Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил, что в регионе с начала 2024 года от укусов клещей пострадали больше 4 тыс. 504 человека, в том числе 1783 ребенка.

«По сравнению с прошлым годом обращаемость в медицинские организации края увеличилась в 1,4 раза. Всего на клещевые инфекции исследовано более 12 тыс. экземпляров клещей, из них более 2,8 тыс. клещей, снятых с людей. Положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз обнаружены в 10,9% случаев», — заявили в региональном ведомстве.