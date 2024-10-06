В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали больше 4,5 тыс. человек
Роспотребнадзор подвел итоги мониторинга пострадавших от укусов клещей на Кубани за лето 2024 года
4 октября Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил, что в регионе с начала 2024 года от укусов клещей пострадали больше 4 тыс. 504 человека, в том числе 1783 ребенка.
«По сравнению с прошлым годом обращаемость в медицинские организации края увеличилась в 1,4 раза. Всего на клещевые инфекции исследовано более 12 тыс. экземпляров клещей, из них более 2,8 тыс. клещей, снятых с людей. Положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз обнаружены в 10,9% случаев», — заявили в региональном ведомстве.
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В пресс-службе добавили, что специалисты провели акарицидные (противоклещевые) обработки на площади более 4 тыс. га.
Напомним, в августе туристы в Анапе и Сочи жаловались на клопов и тараканов в номерах.
Как писали Юга.ру, в августе сочинские туристы часто обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции.