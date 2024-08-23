В Сочи туристы стали чаще болеть кишечной инфекцией. Власти ограничили доступ к рекам курорта

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В августе сочинские туристы стали чаще обращаться к медикам с симптомами острой кишечной инфекции

23 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что на курорте выросла заболеваемость острой кишечной инфекцией. Среди общего числа обратившихся к медикам 65% составляют туристы, а 87% — дети. Власти связывают это с активным летним сезоном и высоким турпотоком.

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Главный государственный санитарный врач Сочи Владимир Оробей отметил, что сейчас динамика обращений контролируемая, принимаются все необходимые меры. Однако, по его словам, рост заболеваемости зависит и от ответственности туристов за свое здоровье.

По данным администрации, в 2024 году из-за жаркой погоды море в Сочи прогрелось раньше. Уже два месяца температура воды держится на уровне 28 °С. Специалисты Роспотребнадзора еженедельно берут пробы у глубоководных выпусков и у берега. С мая они исследовали 4,5 тысяч образцов.

«Результаты по всему побережью соответствуют нормам. Однако изменения в микробиологических показателях зафиксировали на некоторых реках в связи с обмелением из-за жары и застоем воды. Усилили контроль за ограничением водопользования на этих объектах. В устьях и вдоль русел устанавливают информационные аншлаги», — указано на сайте мэрии Сочи.

Sochi1.ru со ссылкой на администрацию курорта написали, что речь идет о реках Мацеста и Агура.

Летом 2023 года Юга.ру рассказывали о методах профилактики острой кишечной инфекции.

Чтобы избежать заражения Роспотребнадзор рекомендует:

  • мыть руки с мылом 20-30 секунд по приходу домой, после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка;
  • тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой;
  • пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
  • избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
  • купаться на специально оборудованных пляжах и только в тех бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды;
  • не глотать воду во время купания;
  • защищать пищу от мух и других насекомых;
  • не пить воду из питьевых фонтанчиков;
  • не использовать лед для охлаждения напитков, приготовленный из воды неизвестного качества;
  • не покупать продукты и напитки у уличных торговцев;
  • не принимать пищу в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры;
  • протирать дезинфицирующими средствами свои мобильные телефоны.

Как писали Юга.ру, в середине августа в Краснодарском крае снова выросла заболеваемость ковидом.

Безопасность Дети Здоровье Курорты и туризм Пляжи Роспотребнадзор Сочи Черное море

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В Сочи туристы стали чаще болеть кишечной инфекцией. Власти ограничили доступ к рекам курорта
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