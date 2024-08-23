В Сочи туристы стали чаще болеть кишечной инфекцией. Власти ограничили доступ к рекам курорта

В августе сочинские туристы стали чаще обращаться к медикам с симптомами острой кишечной инфекции

23 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что на курорте выросла заболеваемость острой кишечной инфекцией. Среди общего числа обратившихся к медикам 65% составляют туристы, а 87% — дети. Власти связывают это с активным летним сезоном и высоким турпотоком.

Главный государственный санитарный врач Сочи Владимир Оробей отметил, что сейчас динамика обращений контролируемая, принимаются все необходимые меры. Однако, по его словам, рост заболеваемости зависит и от ответственности туристов за свое здоровье.

По данным администрации, в 2024 году из-за жаркой погоды море в Сочи прогрелось раньше. Уже два месяца температура воды держится на уровне 28 °С. Специалисты Роспотребнадзора еженедельно берут пробы у глубоководных выпусков и у берега. С мая они исследовали 4,5 тысяч образцов.

«Результаты по всему побережью соответствуют нормам. Однако изменения в микробиологических показателях зафиксировали на некоторых реках в связи с обмелением из-за жары и застоем воды. Усилили контроль за ограничением водопользования на этих объектах. В устьях и вдоль русел устанавливают информационные аншлаги», — указано на сайте мэрии Сочи.



Sochi1.ru со ссылкой на администрацию курорта написали, что речь идет о реках Мацеста и Агура.

Летом 2023 года Юга.ру рассказывали о методах профилактики острой кишечной инфекции.



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