В Махачкале запретили купаться в Каспийском море: вода загрязнена канализационными и ливневыми сбросами

Дагестан

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  • Каспийское море © Фото с сайта wikimedia.org
    Каспийское море © Фото с сайта wikimedia.org

Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Махачкалы из-за грязной воды

4 июля дагестанское управление Роспотребнадзора сообщило, что запретило купаться на прибрежных зонах Махачкалы. Постановление вынесли по итогам исследования проб воды в Каспийском море.

Ледяная вода, комары и укус попугая:

Анализ результатов показал их несоответствие установленным гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, говорится в сообщении. Загрязнение воды вызвали канализационные и ливневые сбросы.

Дагестанское управление Роспотребнадзора вынесло администрации предостережение. В Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру направили информацию для принятия мер.

Как писали Юга.ру, спрос на туры в Крым и Дагестан заметно снизился после трагических событий в этих регионах.

Каспийское море Курорты и туризм Махачкала отдых

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В Махачкале запретили купаться в Каспийском море: вода загрязнена канализационными и ливневыми сбросами
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