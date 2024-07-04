В Махачкале запретили купаться в Каспийском море: вода загрязнена канализационными и ливневыми сбросами
Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Махачкалы из-за грязной воды
4 июля дагестанское управление Роспотребнадзора сообщило, что запретило купаться на прибрежных зонах Махачкалы. Постановление вынесли по итогам исследования проб воды в Каспийском море.
Ледяная вода, комары и укус попугая:
Анализ результатов показал их несоответствие установленным гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, говорится в сообщении. Загрязнение воды вызвали канализационные и ливневые сбросы.
Дагестанское управление Роспотребнадзора вынесло администрации предостережение. В Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру направили информацию для принятия мер.
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