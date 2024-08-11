Туристы в Анапе и Сочи жалуются на клопов и тараканов в номерах
Туристы в Анапе и Сочи обратили внимание на клопов и тараканов в отелях города. Роспотребнадзор проверит информацию
10 августа «Московский комсомолец» сообщил, что отдыхающие на черноморском побережье туристы жалуются на клопов и тараканов в гостиничных номерах. В частности, такую проблему отметили в Анапе и Лоо.
Заползают в дома и на участки:
«Мы с мужем всю ночь не могли уснуть, сперва даже не поняли из-за чего. Все время что-то чесалось. А утром увидели на теле характерные пятнышки, изучили постель и обнаружили несколько клопов! И на матрасе, и под матрасом, и даже на стенах комнаты», — поделилась Алина, снимающая с мужем номер за 7500 рублей в сутки.
О другой проблеме сообщили отдыхающие из Лоо, арендующие квартиру.
«Каждое утро, когда мы вставали, и каждый вечер, когда возвращались с пляжа или с прогулок, дома нас встречала дружная компания тараканов. Они бродили всюду — на кухне, в ванной и туалете, заглядывали также в спальню и на балкон», — поделился мужчина из Москвы.
По его словам, хозяин квартиры не попытался решить проблему.
Позже стало известно, что Роспотребнадзор поручил своему территориальному управлению по Краснодарскому краю проверить информацию о наличии клопов и тараканов в отелях курортов.
Как писали Юга.ру, многие отдыхающие в Анапе не могут вернуться домой из-за подорожавших билетов. Туристам рекомендуют ехать домой на автобусах.