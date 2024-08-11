Туристы в Анапе и Сочи жалуются на клопов и тараканов в номерах

Туристы в Анапе и Сочи обратили внимание на клопов и тараканов в отелях города. Роспотребнадзор проверит информацию

10 августа «Московский комсомолец» сообщил , что отдыхающие на черноморском побережье туристы жалуются на клопов и тараканов в гостиничных номерах. В частности, такую проблему отметили в Анапе и Лоо.

«Мы с мужем всю ночь не могли уснуть, сперва даже не поняли из-за чего. Все время что-то чесалось. А утром увидели на теле характерные пятнышки, изучили постель и обнаружили несколько клопов! И на матрасе, и под матрасом, и даже на стенах комнаты», — поделилась Алина, снимающая с мужем номер за 7500 рублей в сутки.

О другой проблеме сообщили отдыхающие из Лоо, арендующие квартиру.

«Каждое утро, когда мы вставали, и каждый вечер, когда возвращались с пляжа или с прогулок, дома нас встречала дружная компания тараканов. Они бродили всюду — на кухне, в ванной и туалете, заглядывали также в спальню и на балкон», — поделился мужчина из Москвы.

По его словам, хозяин квартиры не попытался решить проблему.

Позже стало известно, что Роспотребнадзор поручил своему территориальному управлению по Краснодарскому краю проверить информацию о наличии клопов и тараканов в отелях курортов.