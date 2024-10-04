В Краснодарском крае запасы хамсы, шпрот и тюльки снизились в три раза

Краснодарский край

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    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

На Кубани зафиксировали трехкратное снижение запасов промысловых видов рыбы — с 750 тыс. тонн до 256 тыс. тонн

3 октября сотрудники министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сообщили ТАСС, что в регионе запасы хамсы, шпрот и тюльки снизились в три раза по сравнению с 2017 годом — с 750 тыс. тонн до 256 тыс. тонн. Это связано с повышением солености Азовского моря и температуры воды в Черном.

«Все эти годы характеризовались низкой выживаемостью поколений хамсы: повышение солености Азовского моря приводит к целому ряду неблагоприятных последствий. Снижение запасов шпрота и размеров добываемой рыбы связано с процессом повышения температуры вод Черного моря. Увеличение солености вод Таганрогского залива — основного района размножения тюльки, привело к ежегодному сокращению нерестового ареала этого вида», — сказано в ответе на запрос СМИ.

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В министерстве уточнили, что на Кубани вылов осуществляют пять рыбодобывающих предприятий. Из-за снижения запасов добыча снизилась почти в шесть раз по сравнению с 2017 годом. По итогам 2023 года этот показатель составил 5,6 тыс. тонн.

С 2019 года часть рыбопромыслового флота региона перевели для добычи каспийской кильки. Улов направляют для промышленной переработки в Краснодарский край. Это позволяет поддерживать показатель производства мороженой рыбы на уровне 6,6 тыс. тонн в год, а ее среднюю долю в общем производстве — на уровне 40%. Так, по итогам 2023 года выпуск переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков составил порядка 22,5 тыс. тонн.

При этом в Краснодарском крае растет производство товарной рыбы. По данным министерства, в 2023 году этот показатель составил 26,2 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. тонн больше уровня 2022 года.

Напомним, что с начала 2024 года в Азово-Черноморском бассейне выловили 9,2 тыс. тонн хамсы.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2023 года 1 кг хамсы в Краснодарском крае в среднем стоил 380 рублей. Весной того же года в Азовском море запасы этой рыбы сократились с 300–400 тыс. до 70–100 тыс. тонн.

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