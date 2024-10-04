В Краснодаре утвердили проект строительства трамвайной ветки до «Баскет-холла»

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

На сайте мэрии Краснодара опубликовано постановление главы города Евгения Наумова

2 октября мэрия Краснодара утвердила проект планировки и межевания территории для строительства новой трамвайной линии в Прикубанском округе.

Пути будут проходить от ЖК «Немецкая деревня» до спорткомплекса «Баскет-холл». Соответствующее постановление с подписью главы кубанской столицы Евгения Наумова опубликовали на сайте городской администрации. Документ вступил в силу.

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Напомним, 31 января 2024 года в Краснодаре начали строить трамвайную ветку от Западного депо до «Немецкой деревни». Всего на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Краснодаре в 2024 году выделили 4,4 млрд рублей.

Кроме того, в Краснодаре проектируют трамвайную линию в микрорайоне Гидростроителей. Её запустят от улицы Трамвайной до Снесарева через Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого. Протяженность ветки составит почти 5 км.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодаре на линии вышли 10 новых односекционных трамваев. В каждом из них есть кондиционеры. Транспорт адаптирован для маломобильных граждан и вмещает до 120 пассажиров.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Строительство Трамвай Транспорт

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