В Краснодаре утвердили проект строительства трамвайной ветки до «Баскет-холла»

Пути будут проходить от ЖК «Немецкая деревня» до спорткомплекса «Баскет-холл». Соответствующее постановление с подписью главы кубанской столицы Евгения Наумова опубликовали на сайте городской администрации. Документ вступил в силу.

2 октября мэрия Краснодара утвердила проект планировки и межевания территории для строительства новой трамвайной линии в Прикубанском округе.

Напомним, 31 января 2024 года в Краснодаре начали строить трамвайную ветку от Западного депо до «Немецкой деревни». Всего на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Краснодаре в 2024 году выделили 4,4 млрд рублей.

Кроме того, в Краснодаре проектируют трамвайную линию в микрорайоне Гидростроителей. Её запустят от улицы Трамвайной до Снесарева через Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого. Протяженность ветки составит почти 5 км.