Города Краснодарского края оказались в аутсайдерах рейтинга качества общественного транспорта — аналитики
Компания Simetra совместно с Ассоциацией транспортных инженеров составила рейтинг городов по качеству транспорта. Южные города не в лидерах
Всего в него вошли 100 российских городов. Возглавили рейтинг Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.
Оценивают качество работы трамваев, троллейбусов и автобусов по пяти показателям:
- физическая доступность;
- ценовая доступность;
- функциональность транспортной сети;
- комфорт и удобство;
- безопасность и устойчивость развития.
Краснодар оказался на 33-м месте, опустившись на шесть пунктов. Общий балл города составил 58,4. Ниже среднего аналитики оценили комфорт и удобство, а также ценовую доступность. Хорошие баллы дали за функциональность, доступность, устойчивость развития и безопасность.
Сбор основных данных производили в конце третьего квартала 2023 года. Отдельные показатели и параметры были актуализированы по состоянию на начало декабря.
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Сочи досталось 62-е место, общий балл курорта 52,6. Наивысшую оценку получили комфорт и удобство, наименьшую — ценовая доступность. Новороссийск расположился на 74-й строчке, набрав 50,1 баллов. Армавир на 93-й строчке. Анапа оказалась на последнем месте.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре за 2023 год изменился пассажиропоток общественного транспорта после закрытия аэропорта и продления некоторых маршрутов до Немецкой деревни и остановки «улица Петра Метальникова».