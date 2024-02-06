Города Краснодарского края оказались в аутсайдерах рейтинга качества общественного транспорта — аналитики

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Компания Simetra совместно с Ассоциацией транспортных инженеров составила рейтинг городов по качеству транспорта. Южные города не в лидерах

Всего в него вошли 100 российских городов. Возглавили рейтинг Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.

Оценивают качество работы трамваев, троллейбусов и автобусов по пяти показателям:

  • физическая доступность;
  • ценовая доступность;
  • функциональность транспортной сети;
  • комфорт и удобство;
  • безопасность и устойчивость развития.

Краснодар оказался на 33-м месте, опустившись на шесть пунктов. Общий балл города составил 58,4. Ниже среднего аналитики оценили комфорт и удобство, а также ценовую доступность. Хорошие баллы дали за функциональность, доступность, устойчивость развития и безопасность.

Сбор основных данных производили в конце третьего квартала 2023 года. Отдельные показатели и параметры были актуализированы по состоянию на начало декабря.

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Сочи досталось 62-е место, общий балл курорта 52,6. Наивысшую оценку получили комфорт и удобство, наименьшую — ценовая доступность. Новороссийск расположился на 74-й строчке, набрав 50,1 баллов. Армавир на 93-й строчке. Анапа оказалась на последнем месте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре за 2023 год изменился пассажиропоток общественного транспорта после закрытия аэропорта и продления некоторых маршрутов до Немецкой деревни и остановки «улица Петра Метальникова».

Краснодар Общественный транспорт Рейтинги Транспорт

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