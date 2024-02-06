Города Краснодарского края оказались в аутсайдерах рейтинга качества общественного транспорта — аналитики

Компания Simetra совместно с Ассоциацией транспортных инженеров составила рейтинг городов по качеству транспорта. Южные города не в лидерах

Всего в него вошли 100 российских городов. Возглавили рейтинг Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.

Оценивают качество работы трамваев, троллейбусов и автобусов по пяти показателям:

физическая доступность;

ценовая доступность;

функциональность транспортной сети;

комфорт и удобство;

безопасность и устойчивость развития.

Краснодар оказался на 33-м месте, опустившись на шесть пунктов. Общий балл города составил 58,4. Ниже среднего аналитики оценили комфорт и удобство, а также ценовую доступность. Хорошие баллы дали за функциональность, доступность, устойчивость развития и безопасность.

Сбор основных данных производили в конце третьего квартала 2023 года. Отдельные показатели и параметры были актуализированы по состоянию на начало декабря.