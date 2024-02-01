В соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки. Специалист это опроверг

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

31 января в соцсетях появилась информация о начале строительства новой трамвайной ветки до Немецкой деревни. Официальный представитель опроверг сведения

31 января краснодарские соцсети анонсировали старт строительства трамвайной ветки от Западного депо до Немецкой деревни. Редакция Юга.ру решила уточнить информацию у специалиста.

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Представитель «Нового трамвая Краснодара» Антон Смертин рассказал Юга.ру, что этап благоустройства трамвайной линии еще не начался:

«В настоящее время на территории Западного депо обустроен строительный городок, подготовлены места для складирования стройматериалов, закуплены и размещены 2 100 метров рельсов. В ближайшие дни на будущей стройплощадке начнется установка ограждений.

На сегодняшний день администрацией Краснодара концессионеру передано девять земельных участков, освобожденных от имущества третьих лиц. На четырех участках работы по очистке должны быть проведены в ближайшее время. Еще четыре участка находятся на стадии оформления для передачи, а по трем продолжается процедура юридического урегулирования.

После передачи земли подрядчик проведет демонтаж фундаментов и смотровых ям на месте бывших гаражей. На следующем этапе будет производиться вынос и переустройство инженерных коммуникаций. После этого стартует непосредственно этап строительства трамвайной линии, включающий выборку грунта, отсыпку щебня и укладку рельсошпальной решетки».

Напомним, что 27 декабря мэрия Краснодара передала семь участков под строительство трамвайной линии к Немецкой деревни.

Как писали ранее Юга.ру, на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Краснодаре в 2024 году выделили 4,4 млрд рублей.

Благоустройство Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай Транспорт

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В соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки. Специалист это опроверг
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