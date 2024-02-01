В соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки. Специалист это опроверг

Представитель «Нового трамвая Краснодара» Антон Смертин рассказал Юга.ру, что этап благоустройства трамвайной линии еще не начался:



«В настоящее время на территории Западного депо обустроен строительный городок, подготовлены места для складирования стройматериалов, закуплены и размещены 2 100 метров рельсов. В ближайшие дни на будущей стройплощадке начнется установка ограждений.

На сегодняшний день администрацией Краснодара концессионеру передано девять земельных участков, освобожденных от имущества третьих лиц. На четырех участках работы по очистке должны быть проведены в ближайшее время. Еще четыре участка находятся на стадии оформления для передачи, а по трем продолжается процедура юридического урегулирования.

После передачи земли подрядчик проведет демонтаж фундаментов и смотровых ям на месте бывших гаражей. На следующем этапе будет производиться вынос и переустройство инженерных коммуникаций. После этого стартует непосредственно этап строительства трамвайной линии, включающий выборку грунта, отсыпку щебня и укладку рельсошпальной решетки».