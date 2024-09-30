В Краснодарском крае 2 октября включат сирены
По сигналу необходимо включить телевизор и запустить любой из десяти общероссийских каналов
Министерство чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Краснодарского края сообщило, что 2 октября в регионе будут проверять системы оповещения. Электросирены запустят в 10:40 и 10:50, а в 10:43 в эфирах телеканалов и на радио пройдут трансляции специального сообщения.
Звук сирен — предупредительный сигнал об опасности, который означает «Внимание всем!». Специальное сообщение можно увидеть на одном из десяти каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия «Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ».
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При проверке систем оповещения нужно сохранять спокойствие и не покидать свои рабочие места.
Напомним, в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципальных образованиях региона установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.
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