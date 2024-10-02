Жители Карачаево-Черкесии выберут символ курорта «Архыз». Среди жюри — Дима Билан

Администрация курорта «Архыз» запустила конкурс на символ горного комплекса. Каждый житель Карачаево-Черкесии может предложить свою версию талисмана.

«Мы ждем от вас идеи в виде собственноручно созданных рисунков/изображений животного, которое, на ваш взгляд, лучше всего ассоциируется с Архызом. Для полного понимания творческой идеи маскота (от англ. mascot — «человек, животное или объект, приносящий удачу») просим сопроводить работу коротким эссе, где будет раскрыт смысл, который вы закладывали при его создании», — сообщили организаторы.

Оценивать работы будут гендиректор «Архыза» Роман Киранчук, министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, историк Рустам Бегеулов, пианистка Анна Цыбулева и другие представители общественности. В жюри также вошел уроженец Карачаево-Черкесии Дима Билан.

Напомним, в октябре на курорте «Архыз» откроют новую катанку «Орбита» с прозрачным полом. Вагончики будут доставлять туристов на хребет Абишира-Ахуба на высоту 3016 метров.